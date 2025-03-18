Депутаты АрхГорДумы собираются дать дренажно-ливневой канализации вторую жизнь

Реализация мероприятий по модернизации ДЛК не только значительно продлит срок службы дорог и городских улиц, но и повысит качество жизни местных жителей, а также сделает Архангельск более привлекательным для российских и зарубежных туристов.



В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии, посвящённое вопросам городского хозяйства и экологии. Заседание вёл депутат Михаил Иванов.



Одним из центральных вопросов и первым этапом стала инвентаризация ДЛК. За последние два года в столице Поморья за счёт городского бюджета было проведено обследование сетей ДЛК, что позволило уточнить данные о состоянии инфраструктуры. Эти данные будут направлены в областной центр для участия в рамках федеральной программы по строительству и ремонту систем ЖКХ.



В ведении МУП «Городское благоустройство» находится 183 км сетей ДЛК, включающих 456 объекта. Из них обследовано 170 км (333 объекта), оставшиеся 13 км сетей – дренажные канавы и придорожные кюветы – не являются самостоятельными объектами реестрового учета, не имеют технических характеристик (помимо протяженности) и не подлежат техническому обследованию. Износ обследованных сетей варьируется от 40% до 95%.



16,8 километров из 183-х км ДЛК – в деревянном исполнении, некоторые из них имеют возраст почти 100 лет, полностью изношены и требуют реконструкции. Однако это не означает, что они не пригодны для использования.

Ренат Гарипов, заместитель директора МУП «Городское благоустройство», рассказал, что, к примеру, деревянные сети на улице Розы Люксембург, построенные в 30-х годах, до сих пор эффективно работают.



Депутаты также обсудили перспективы развития ДЛК в Архангельске. В июне текущего года завершается разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Архангельска, которая включает и ДЛК. Следующим шагом станет составление реестра абонентов и выход на тариф на ливневые сточные воды для юридических лиц.

Для этого необходимо включить расходы в тариф, защитить инвестиционную программу и начать реконструкцию и модернизацию существующих сетей, как пояснил Ренат Фидаилович.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский поинтересовался, кто будет оплачивать тариф на водоотведение, который планируется ввести в Архангельске.

— Пока тариф на водоотведение не рассчитывался, но в других регионах такая практика есть, и его оплачивают юридические лица и муниципалитет, — ответил Гарипов. — К населению данный тариф не применяется, — дополнил представитель предприятия.

Депутат Сергей Чанчиков задал вопрос о будущем ДЛК в связи с объявленным капитальным ремонтом дороги на улице Володарского.

Депутат Алексей Бельков отметил важность приведения в порядок кюветов дорог третьей категории. «Эти элементы дренажной системы часто игнорируются, но их состояние критично для водоотвода, особенно во время сильных дождей. Чистка кюветов предотвратит застаивание воды, улучшит движение и снизит риск подтоплений, что сохранит дорожное покрытие и повысит благоустройство города, особенно на окраинах и островных территориях», — сказал Алексей Васильевич.

Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что модернизация ДЛК является одним из важнейших проектов для нашего города. Инвентаризация, проведённая в рамках этого проекта, показала, что задача является масштабной и требует оперативного решения.



Как рассказал депутат Александр Назаренко, в других регионах такие тарифы успешно работают и позволяют привлекать финансовые средства, которые целенаправленно идут на развитие ДЛК.



Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов подвёл итоги обсуждения:



— Инвентаризация ДЛК — это критически важная задача для решения вопросов по предотвращению затоплений и обеспечения эффективного водоотведения в городе. Регулярное обследование и обновление данных о состоянии канализационных систем позволит избежать аварийных ситуаций и повысить надёжность инфраструктуры.



Планируется, что за счёт установки локальных очистных сооружений и комплексного ремонта ДЛК власти намерены существенно повлиять на степень загрязнённости Северной Двины.