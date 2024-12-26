Январские пироги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья старались совместить приятное с полезным.
Сначала о приятном.
В уютной атмосфере Соломбальской библтиотеки им. Шергина отмечался Старый Новый год, куда были приглашены и парламентарии.
Заводные соломбалки организовали настоящий новогодний маскарад с песнями, танцами, весёлыми конкурсами и играми. От такого праздничного настроения ноги сами шли в пляс, а ведь известно – как люди отдыхают, так они работают.
Настественно, что приглашенные не могли прийти с пустыми руками. Архангельский депутат Аркадий Пороховник удивил соломбальских ветеранов своим кулинарным мастерством. Накануне он всю ночь пёк пироги, чтобы порадовать творческих людей свежей выпечкой. Часовая программа прошла успешно, в понедельник все возвращаются к трудовым будням на благо своей малой родины.
Теперь о полезном.
Александр Гурьев, не только депутат, но и главный «осветитель» Архангельска, отчитался о работе своего МУП «Горсвет» в 2024 году.
Вот лишь некоторые данные:
Светофоры: модернизировали 13 светофорных объектов, построили 9 новых светофорных объектов.
Набережная Северной Двины - любимое место для занятий спортом и отдыха горожан: теперь в новом свете.
Комплексный ремонт освещения дворовых территорий - реализован 3-й и 4-й этап масштабной программы: для комфорта горожан.
Проспект Ломоносова - одна из основных дорожных артерий города: теперь в новом свете.
Уличная выставка «Люди. События. Лица», размещенная во всех территориальных округах города: история города в деталях.
Аллея у стелы Почетным жителям Архангельска: алюминиевые опоры в наружном освещении.
Комплекс контрастного освещения пешеходных переходов у кинотеатра «Мир»: современная светотехника для безопасности дорожного движения.
3-й ежегодный международный конкурс профессионального мастерства электромонтеров наружного освещения: теперь и в Архангельске.
Муниципальная система видеонаблюдения: для безопасности горожан и контроля работ подрядчиков муниципалитета.
Алексанр Гурьев:
- В рамках проектов по глобальному улучшению городского освещения и повышению дорожной безопасности будут построены новые линии наружного освещения на семи улицах города, а также новые светофорные объекты и обустроены пешеходные переходы. Кроме того, планируется продолжить модернизацию и развитие систем жизнеобеспечения Архангельска, которые находятся на балансе предприятия.
Лидер фракции ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко презентовала стипендию им. Владимира Жириновского.
Стипендии будут присуждаться студентам и аспирантам, достигшим значительных успехов в области востоковедения и государственного управления. Размер стипендии для студентов составит 15 000 рублей в месяц, а для аспирантов — 20 000 рублей. Ежегодно будет выделяться по десять стипендий для студентов и аспирантов.
Мария Харченко:
- Владимир Вольфович всегда особое внимание уделял молодежи, их образованию. Поэтому и открыл Университет мировых цивилизаций, где могли учиться ребята со всей страны. Учреждение стипендий позволит поддержать талантливых молодых людей, готовых заниматься научной и исследовательской деятельностью для процветания России. Уверена, стипендия имени Жириновского станет популярной среди студентов и аспирантов, за получение которой смогут побороться и наши архангельские студенты.
Такая мера поощрения студентов возможна уже с 1 сентября 2025 года. Будем следить за успехами наших.