Январские пироги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья старались совместить приятное с полезным.

Сначала о приятном.

В уютной атмосфере Соломбальской библтиотеки им. Шергина отмечался Старый Новый год, куда были приглашены и парламентарии.

Заводные соломбалки организовали настоящий новогодний маскарад с песнями, танцами, весёлыми конкурсами и играми. От такого праздничного настроения ноги сами шли в пляс, а ведь известно – как люди отдыхают, так они работают.

Настественно, что приглашенные не могли прийти с пустыми руками. Архангельский депутат Аркадий Пороховник удивил соломбальских ветеранов своим кулинарным мастерством. Накануне он всю ночь пёк пироги, чтобы порадовать творческих людей свежей выпечкой. Часовая программа прошла успешно, в понедельник все возвращаются к трудовым будням на благо своей малой родины.

Теперь о полезном.

Александр Гурьев, не только депутат, но и главный «осветитель» Архангельска, отчитался о работе своего МУП «Горсвет» в 2024 году.

Вот лишь некоторые данные:

Светофоры: модернизировали 13 светофорных объектов, построили 9 новых светофорных объектов.

Набережная Северной Двины - любимое место для занятий спортом и отдыха горожан: теперь в новом свете.

Комплексный ремонт освещения дворовых территорий - реализован 3-й и 4-й этап масштабной программы: для комфорта горожан.

Проспект Ломоносова - одна из основных дорожных артерий города: теперь в новом свете.

Уличная выставка «Люди. События. Лица», размещенная во всех территориальных округах города: история города в деталях.

Аллея у стелы Почетным жителям Архангельска: алюминиевые опоры в наружном освещении.

Комплекс контрастного освещения пешеходных переходов у кинотеатра «Мир»: современная светотехника для безопасности дорожного движения.

3-й ежегодный международный конкурс профессионального мастерства электромонтеров наружного освещения: теперь и в Архангельске.

Муниципальная система видеонаблюдения: для безопасности горожан и контроля работ подрядчиков муниципалитета.

Алексанр Гурьев:

- В рамках проектов по глобальному улучшению городского освещения и повышению дорожной безопасности будут построены новые линии наружного освещения на семи улицах города, а также новые светофорные объекты и обустроены пешеходные переходы. Кроме того, планируется продолжить модернизацию и развитие систем жизнеобеспечения Архангельска, которые находятся на балансе предприятия.

Лидер фракции ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко презентовала стипендию им. Владимира Жириновского.

Стипендии будут присуждаться студентам и аспирантам, достигшим значительных успехов в области востоковедения и государственного управления. Размер стипендии для студентов составит 15 000 рублей в месяц, а для аспирантов — 20 000 рублей. Ежегодно будет выделяться по десять стипендий для студентов и аспирантов.

Мария Харченко:

- Владимир Вольфович всегда особое внимание уделял молодежи, их образованию. Поэтому и открыл Университет мировых цивилизаций, где могли учиться ребята со всей страны. Учреждение стипендий позволит поддержать талантливых молодых людей, готовых заниматься научной и исследовательской деятельностью для процветания России. Уверена, стипендия имени Жириновского станет популярной среди студентов и аспирантов, за получение которой смогут побороться и наши архангельские студенты.

Такая мера поощрения студентов возможна уже с 1 сентября 2025 года. Будем следить за успехами наших.