Бюджет такой, какой он есть

Депутаты городской Думы приняли бюджет Архангельска на 2025 год во втором чтении. В основных параметрах бюджет не претерпел изменений. Доходы составят 15,6 млрд рублей, а расходы - 16,4 млрд рублей. Дефицит запланирован в сумме 845 млн рублей, что составляет 10% от общего годового объема собственных доходов города.

В структуре расходов городского бюджета на 2025 год основной объем приходится на социально-культурную сферу, доля которой составляет 64%. Сфере городского хозяйство уделено 17,3% бюджета, а прочие расходы составляют 18,7%.

Ко второму чтению бюджета депутаты предусмотрели более 50 поправок, направленные на развитие Архангельска. Среди них – установка детских площадок, приобретение оборудования, ремонт в детских садах, школах, библиотеках и культурных центрах.

Один миллион рублей депутаты направили на кронирование тополей и благоустройство парка «Пионерский» в Цигломени. Такую же сумму направили на приведение в нормативное состояние остановок общественного транспорта в Исакогорском округе. Народные избранники предусмотрели ремонт сетей дренажно-ливневой канализации в округе Майская горка и отсыпку улицы Холмогорская.

Отдельное внимание депутаты уделили ремонту пешеходных тротуаров и дворовых проездов практически во всех округах города. Асфальт обновят во дворах домов: Тимме 10, Котласская 11, Свободы. 27, Дзержинского 1, корп. 1 и многие другие. Одними из наиболее крупных объектов станет ремонт проезда от проспекта Ломоносова вдоль торца здания школы №9 и заезда с улицы Галушина между домами по ул. Осипенко, 7 и ул. Галушина, 11 и далее ремонт участков вдоль домов по улице Осипенко.

В различных учреждениях образования выполнят ремонт потолков, лестничных пролетов, обновят систему отопления и отремонтируют помещения групп. А в детском саду комбинированного вида №66 «Беломорочка» приобретут специализированное оборудование для организации работы логопедического кабинета.

Комментарий у бюджету от председателя АрхГорДумы Ивана Воронцова можно прочитать здесь.