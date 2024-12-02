Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бюджет такой, какой он есть

Депутаты городской Думы приняли бюджет Архангельска на 2025 год во втором чтении. В основных параметрах бюджет не претерпел изменений. Доходы составят 15,6 млрд рублей, а расходы - 16,4 млрд рублей. Дефицит запланирован в сумме 845 млн рублей, что составляет 10% от общего годового объема собственных доходов города.

В структуре расходов городского бюджета на 2025 год основной объем приходится на социально-культурную сферу, доля которой составляет 64%. Сфере городского хозяйство уделено 17,3% бюджета, а прочие расходы составляют 18,7%.

Ко второму чтению бюджета депутаты предусмотрели более 50 поправок, направленные на развитие Архангельска. Среди них – установка детских площадок, приобретение оборудования, ремонт в детских садах, школах, библиотеках и культурных центрах.

Один миллион рублей депутаты направили на кронирование тополей и благоустройство парка «Пионерский» в Цигломени. Такую же сумму направили на приведение в нормативное состояние остановок общественного транспорта в Исакогорском округе. Народные избранники предусмотрели ремонт сетей дренажно-ливневой канализации в округе Майская горка и отсыпку улицы Холмогорская.

Отдельное внимание депутаты уделили ремонту пешеходных тротуаров и дворовых проездов практически во всех округах города. Асфальт обновят во дворах домов: Тимме 10, Котласская 11, Свободы. 27, Дзержинского 1, корп. 1 и многие другие. Одними из наиболее крупных объектов станет ремонт проезда от проспекта Ломоносова вдоль торца здания школы №9 и заезда с улицы Галушина между домами по ул. Осипенко, 7 и ул. Галушина, 11 и далее ремонт участков вдоль домов по улице Осипенко.

В различных учреждениях образования выполнят ремонт потолков, лестничных пролетов, обновят систему отопления и отремонтируют помещения групп. А в детском саду комбинированного вида №66 «Беломорочка» приобретут специализированное оборудование для организации работы логопедического кабинета.

Комментарий у бюджету от председателя АрхГорДумы Ивана Воронцова можно прочитать здесь.

19 декабрь 18:35 | : Горячая тема / Политика / Экономика

Главные новости


Юсуп Разыков: «Приезжаю в Архангельск, как к родным». Эхо Arctic open
Как коммунисту стать миллионером? Поучительная северодвинская история

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (257)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20