Семья в приоритете. Депутаты АрхГорДум за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья задумались о вечных ценностях. Прежде всего, о семейных.

Если кто забыл, 2024-й в России наречен президентом «Годом семьи». Надо соответствовать. То есть, уделять особое внимание укреплению института семьи, поддержке молодых семей и продвижению семейных ценностей.

В рамках особого года в нашем регионе проходит форум «Семья Поморья» как не только пропагандистская, но и прикладная акция. В поездку по районам и муниципалитетам была приглашена депутат Архангельской городской Думы Кристина Саблина, выступавшая со своим фирменным докладом «Семья и карьера. Миф или реальность?» (см. фото). Жизненный опыт Кристины Константиновны дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Кристина Саблина:

- Я хочу выразить огромную благодарность всем участникам нашего форума «Семья Поморья». Вместе мы сможем создать условия, чтобы наши дети росли в здоровой, комфортной среде и знали, что семья — это крепкая опора, место силы и вдохновения!

А вот живой наглядный пример долгого семейного счастья. Семья Самодовых из Архангельска отметила «золотую свадьбу» в городском ЗАГСе.

История их любви началась в конце 1973 года на новогоднем студенческом балу, где они впервые встретились взглядами. После очередного танца Сергей проводил Тамару домой, и с тех пор они не расстаются. В ноябре 1974 года влюбленные официально зарегистрировали свои отношения. Вскоре у них родилась дочь, а на 9-ю годовщину свадьбы — вторая. Сейчас у Самодовых три замечательных внука, которые с удовольствием проводят время с любимыми дедушкой и бабушкой. Но и сами юбиляры не забывают о себе: они посещают бассейн, любят читать книги, кататься на лыжах и заниматься скандинавской ходьбой.

От лица городского парламента счастливых юбиляров поздравила Ольга Шананина:

- Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни вместе! Пусть ваша любовь и взаимопонимание только крепнут с каждым годом. Пусть ваш дом будет полон радости, улыбок и тепла. Пусть сбываются все ваши мечты и желания!

Кстати… более 190 семей Архангельской области получат выплату к юбилею супружеской жизни. Эта новая мера поддержки действует в регионе с 8 июля 2024 года по инициативе губернатора Александра Цыбульского.

Ну, а где семья, там, естественно, и дети, точнее, забота о них. В детсаду «Морошка» открылась нарядная детская площадка, исполненная в морском дизайне. В ее обустройстве в плане финансовой поддержки активное участие принял руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Чанчиков.

Его слова на церемонии открытия:

- Инициативное бюджетирование — это мощный инструмент, позволяющий вовлечь горожан в реализацию различных проектов, направленных на улучшение городской среды. В данном случае территория дошкольного учреждения не только преобразилась, но и превратилась в новое развивающее образовательное пространство, которое посвящено морской тематике, ведь Архангельск — морской город!

Игровая площадка включает в себя подводный лабиринт, лодку со штурвалом, яркий мостик и другие увлекательные элементы. Это позволит детям не только насладиться играми, но и узнать больше о нашем крае, воспитать гордость за родной город.

Напоминаем, что новый год не за горами. Принять участие благотворительной акции «Мечты сбываются» призывает Кристина Саблина:

- Я убеждена, что детские мечты должны сбываться. Ведь каждый ребёнок заслуживает чуда, особенно в канун Нового года. Но не каждая семья имеет возможность исполнить эти мечты, и именно поэтому мы, взрослые, можем помочь им осуществиться. Давайте вместе подарим детям радость, а семьям — немного тепла и надежды. Присоединяйтесь к акции, и пусть ваш вклад станет волшебством, которое зажжёт искру счастья в чьих-то глазах!

Да будет так.