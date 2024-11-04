Что нам ждать от Arctic open?

С 5 по 8 декабря в Архангельской области пройдет VIII Международный кинофестиваль Arctic open. Именно так, а не только в ее столице, фильмы из фестивальной программы попадут в «медвежьи углы» Поморья, где только есть возможность для их демонстрации. И позже в течении года будут ездить по российским регионам и даже в ближнее зарубежье, где еще жив интерес к нашему кино.

Времена сейчас непростые, по России бьют санкции не только экономические, но и культурные. Тем неожиданней стал результат этого года – отборщиков архангельского кинофестиваля буквально завалили лентами из дальнего зарубежья, как только в Интернете был кинут клич – «Шлите, мы посмотрим!». При отборе традиционно делался акцент на «умном кино», на фильмах-открытиях, это фирменная «фишка» Arctic open с момента его основания.

Что ждет зрителей и членов жюри на этот раз рассказывает программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина:

- В конкурсной программе этого года представлены картины 18 стран мира (России, Франции, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Индии, Андорры, Ливана, Польши, Испании, Финляндии, Великобритании, Аргентины, Колумбии, Бразилии, США, Мексики и Китая), многие из них будут показаны в России впервые.

В программе полнометражных игровых фильмов две премьерные картины из Ирана (драма о нелегалах «Ложь» Мостафы Танабандеха, снятая одним кадром и «Выжженный» Мансура Восуги о судьбоносной встрече потерявшего смысл жизни цирюльника и девочки-сироты). Новый фильм итальянского режиссера Мишеля Салимбени «Дерево милосердия» — притча с библейским сюжетом и завораживающим видеорядом, отсылающими нас к шедеврам фламандской живописи. Поддержит эту эстетику документальная лента из Испании «Мироздание» Изабель Фрес Осман и глубокое кинематографическое послание от Сергея Дебижева «Крест».

Наш зритель хорошо знаком с Якутским кинематографом, и новая картина «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского будет представлена в конкурсной программе фильмов для детей и юношества. Но особое место в этом году займет кинематограф Кыргызстана (драма «Качкын» Дастана Жапар, посвящённая проблеме торговли людьми) и Казахстана (драма об обретении свободы от обстоятельств «Ласточка» Малики Мухамеджан) — это новая волна кинорежиссуры этих республик, заставляющая обращать на себя внимание кинокритиков.

В программе полного метра мы вновь встретимся с уникальным киномиром Алексея Федорченко (псевдодокументальная картина «Новый Берлин»), с новой работой Юлии Колесник —захватывающим триллером «Поводок»; с полнометражной версией короткометражки «Светлячок» режиссера Натальи Назаровой «Филателия» о трогательной истории Яны «умеющей ждать». Молодая российская режиссура будет представлена фильмами «Пришелец» Ивана Соснина (об общении местного дурачка Лёши с инопланетным созданием) и «Длительные свидания» Георгия Лялина (о судьбоносной встрече в СИЗО батюшки, в исполнении Олега Гаркуши, и его крестницы). Режиссеры-дебютанты Кирилл Султанов «Наступит лето» и Федор Кудрявцев «Ровесник», и уже упомянутая Малика Мухамеджан, поборются за приз жюри «Успешный дебют». Все эти картины, так или иначе, поднимают тему выбора между жизнью и смертью, надеждой и отчаянием.

Новую тематическую тенденцию мы наблюдаем каждый год, работая с большим объемом конкурсных заявок со всего мира. И если прошлогодняя программа фестиваля была посвящена сложному разговору отцов и детей, их непримиримым взглядам на жизнь и происходящие события, то в 2004-м, режиссеры все чаще адресуют свои вопросы к Богу и мирозданию — внутренний монолог, молитва, тихий или «навзрыд» разговор с Высшими силами, вопросы, которые человеку адресовать в реальном мире некому — стали лейтмотивом большого количества фильмов этого года.

Безусловно, основная тематика программы ARCTIC OPEN поддержит эту тенденцию. Созвучно ей и название нашего проекта «КиноАрхипелаг», невольно отсылающий нас к образу Соловецкого архипелага, как места уникальной островной культуры, монашеской жизни, суровой природы, испытания человеческого духа и смирения.

Эта тематика отразится и в документальной конкурсной программе, которая состоит из 5 тематических блоков: «Иные пространства» расскажут о священниках разных религий, живущих на удаленных островных северных территориях, «Мой образ мира» познакомит с удивительными героями различных этнических групп севера и Арктики, «Послание с Края земли» расскажет о том, как меняется природа арктических территорий, вследствие климатических и экологических изменений, программа «Люди моря» представит истории отчаянных путешественников и исследователей.

В программу вошли киноновеллы архангельского режиссера Анастасии Ломакиной из киноальманаха «Право женщин на море», рассказывающие о первой в СССР женщине-альгологе Ксении Гемп, и первой зимовщицы на полярных станциях Ирине Русиновой. Здесь вы увидите фильм «Поморская сага» Александра Трофимова об экспедиции на яхте «Святой Пётр» и рассказе о жизни поморов, их прошлом и настоящем. О проектах Евгения Шкарубы и планах Верфи Товарищества поморского судостроения расскажет фильм «Край Земли» из киноальманаха «Северный морской путь» Светланы Музыченко.

Новый тематический блок «АРТ-маяки» вошел в конкурс документальной программы, т.к. невозможно было проигнорировать фильмы, которые могут составить серьезную конкуренцию игровым картинам. Они посвящены людях, оказавшим большое влияние на культуру и искусство России и мира. Например, наш современник Андрей Чежин в фильме «Последний постмодернист. Андрей Чежин» Владимира Сумашедова; самый загадочных из художников XX века Павел Филонов в картине Никиты Снегова «Филонов», где образ художника воссоздан с помощью нейросети; провокационный Казимир Малевич «Малевич. За гранью нуля» Ивана Батурина, великий танцовщик Рудольф Нуриев «Рудольф Нуреев. Возвращение» Татьяны Маловой, трогательная история жизни актрисы Ирины Терешенковой «Любовь во время чумы» Марии Педько.

В конкурсной программе короткометражного кино мы перекинули мостик от темы прошлого года «отцы и дети» к вопросам «жизни и смерти», собрав многожанровый спектр фильмов от режиссеров семи стран мира.

В этом году мы не смогли провести осенний фестиваль детского кино «ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ», который был прекрасным поводом прийти в кинотеатр всей семьей, познакомиться с режиссерами и юными актерами, задать им вопросы. Поэтому в конкурсную часть большого фестиваля ARCTIC OPEN возвращается категория фильмов для детей и юношества, с отдельной комиссией жюри. В ней будет представлено 10 игровых полнометражных и короткометражных кинолент о дружбе, мечтах и первых попытках принятия самостоятельных решений. Помимо игровых фильмов, хочу порекомендовать для семейного просмотра картину «Июньская полынь» Юлии Бочаровой, очень гармонично сочетающую документальные кадры с игровыми сценами, рассказывающими о жизни детей в немецком тылу. Это реальная история героя фильма Виктора Георгиевича Гладышева (91 год), который пережил ужасные события, был на волосок от смерти, но выжил, сохранил силу духа и веру в Бога. В фильме он делится своей историей с восьмилетней девочкой Варей.

Новинка арктического фестиваля этого года – спецпрограмма научно-популярных фильмов на приз соорганизатора большого социокультурного проекта ARCTIC OPEN – Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Авторы пяти фильмов посоревнуются за путёвку в экспедицию уникального научно-образовательного проекта «Арктический плавучий университет-2025».

В этой программе представлены не только мощные научно-популярные картины, которые я очень рекомендую посмотреть, но и увлекательный молодежный сериал «Добровольцы. Белое море» Андрея Сиротенко, рассказывающий о том, как студенты-волонтеры МИРЭА отправились в экспедицию на Белое море. Построив лагерь на одном из островов, они оказываются в объятиях сурового северного лета и начинают преодолевать не только трудности экстремальных условий жизни, но и свои страхи.

Фильмом-открытием VIII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN станет документальная лента «Крест» режиссера Сергея Дебижева.

ИТАК, ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ПРОСМОТРАХ!