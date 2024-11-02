Быль о небыли. Рецензия на фильм «Новый Берлин» Алексея Федорченко

Фильм вошёл в конкурсную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске (5-8 декабря).

«Новый Берлин» - последний шедевр (не побоюсь этого слова) Алексея Федорченко. Режиссера, сценариста, продюсера, кинодеятеля (и прочая, и прочая), о котором самом впору фильм снимать. Мистификатор высшей интеллектуальной пробы, который реже, чем хотелось, выстреливает кино из бывшей Свердловской киностудии. Которую и Хотиненко давно покинул, а этот держится, в Москву переезжать отказывается. Потому что там, взаштатье, всё под ним (ну, это я так думаю).

Эпатирует зрителя (как в «Первых людях на Луне», где русские высаживаются там еще в 30-х)? Скорее, это его фирменный образ мышления – жить самому в придуманной иллюзии и приглашать туда в гости всех желающих. Кто-то обзовёт его «Тинто Брассом недоделанным», не распознав в «Небесных жёнах луговых мари» перекличку с параджановскими «Тенями забытых предков». Кто-то плюнет и уйдёт (из кинозала) через 10 минут после начала, а кто-то останется и будет, грызя от нетерпения ногти на ногах, ждать следующей премьеры.

То, что последние не обманулись в ожидании, становится ясно в первые десять минут «Нового Берлина». Великая Марина Разбежкина, мать-героиня всех молодых российских кинематографистов прогрессивной волны, объясняет с экрана, что реальность в кино – понятие субъективное, на то это искусство и называют Великой иллюзией. Документальное будь, художественное – неважно. «Нет никакой правды, реальность – это вы».

Смелое заявление в контексте сегодняшнего дня, не правда ли? Ответ на «правда всегда одна» и «сила в правде» - тезисы, которыми пытаются оправдать всё, что угодно. Однако Федорченко и не рассчитывает на массового зрителя, он режиссёр для избранных. Тем нам и интересен.

Честное слово, сам не сразу понял, что первая, «колумбийская» часть «Нового Берлина» - постановочная, а не блогерская. Отец с дочкой из России, имеющие глубокие немецкие корни (даже внешне), проводят семейное расследование – ищут концы парохода, на котором уплыла в неизвестность их троюродная родственница. Был у немцев такой проект «Пятьсот девственниц для великой Германии»… каково?!

Вот и бродят два разнополых и разновозрастных россиянина по латиноамериканским городам и весям. Насколько экзотичным, настолько и преступным (в этом плане Колумбия в рекламе не нуждается, любой город Казани 90-х фору даст), где и фотокамеру уведут, и портмоне подрежут, и с дочкой сотворят любое непотребство. Отец всё время начеку, дочка на расслабоне, ей по возрасту положено, готова влюбиться хоть в кого и хоть сейчас.

Снято в эстетике видеоблога. Бессистемно, с выхваченным кадрами, волшебным образом (или мастерством режиссёра) складывающиеся в связный сюжет, ведущий, пусть и намёками, к заветной смысловой цели. Семья стучится в двери, из которых выглядывают персонажи как из фильмов Феллини, они пристают к ним с односложными вопросами о тётке из команды девственниц… короче, полный дурдом. Всё, как мы любим.

А люди, у которых эти двое берут интервью?! Бородатый ловец тунца… так сыграть и даже загримировать актёра невозможно. Или электрик-антисемит – привет модной среди маргиналов всех мастей и сословий теме. Чистый Гринуэй пополам с Кустурицей!

По ходу действия мы узнаём от источников, внушающих мало доверия, о том, что вождь кубинской революции бородатый Фидель был тот ещё ходок по женской части (я, кстати, догадывался). Зачем нам это знание с подробностями и в восхитительном контексте? А просто так… чтобы было.

Колумбийская часть обрывается на полутрагической ноте, режиссёрская фантазия (или его третий глаз) уносит зрителей в подземный мир Антарктиды (именно так, прилагательное не опечатка), где строится то ли город будущего (см. название фильма), то ли Четвёртый рейх во льдах (а не в джунглях, как гласят до сих пор живущие легенды). С документальным доказательством в виде архивных киносъёмок, купленных из-под полы по случаю (отсыл минимум к десятку художественных фильмов разных времён и народов).

Полная фантасмагория для эстетов. Клаустрофобия пространства и духа, люди с пятнистой кожей, то ли лучевые ожоги, то ли пигментация в условиях антарктического подземья, обожествлённые еноты как символ светлого будущего избранного человечества. Нижний мир сходит с ума… хотя и верхний от него недалеко ушёл (мной услышанный подтекст).

Но это не одни широкие мазки кисти мастера. Это точно прописанные истории персонажей – две женщины соревнуются в красоте; ещё две в пороках – одна выпивает, другая курит; многодетный папаша вспоминает своих детей, брошенных им на Восточном фронте; художник несколькими штрихами превращает себя в Гитлера (а в кого ещё-то?!).

Как вам такое путешествие в наше невыездное время – прошвырнуться во Латинской Америке, заглянуть на пару кружек пива в Германию, потом в заснеженную Москву и сразу под лёд. Тут сам енотом станешь…

Спасибо Алексею за такой круиз фантазии. А Новый Берлин (он у каждого свой) можно ещё рах в следующем фильме поискать…

Леонид Черток