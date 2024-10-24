На VIII Arctic open ждут кинематографистов из 18 стран

В конкурсную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open вошло 70 работ из 18 стран, отобранных из более чем 2800 заявок, пришедших из 106 стран мира. Многие кинокартины будут показаны в России впервые.

В восьмой раз Международный кинофестиваль Arctic open пройдёт в Архангельской области с 5 по 8 декабря. В трёх городах и трёх поселках Поморья зрители киносмотра познакомятся с новинками мирового авторского кинематографа, встретятся с актёрами, режиссёрами и представителями съёмочных групп.

В шорт-лист фестиваля вошли 12 полнометражных и 20 короткометражных игровых картин, 23 документальные работы. В номинации «Лучший фильм для детей и юношества» — 10 кинолент.

Новинка арктического фестиваля этого года — спецпрограмма научно-популярных фильмов на приз соорганизатора большого социокультурного проекта Arctic open — Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Авторы пяти фильмов посоревнуются за путёвку в экспедицию «Арктического плавучего университета».

Особое место в этом году займет кинематограф Кыргызстана и Казахстана — новая волна кинорежиссуры этих республик, обратившая на себя внимание кинокритиков. В программе полнометражных игровых фильмов две премьерные картины из Ирана, новые работы маститых и молодых российских режиссёров разных киностудий страны.

Тематика суровой природы, испытания человеческого духа и смирения отразится в документальной конкурсной программе. Картины расскажут о священниках разных религий, живущих на удаленных островных северных территориях, отчаянных путешественниках и исследователях — земляках, удивительных героях различных этнических групп Севера и Арктики.

В конкурсной программе короткометражного кино — фильмы разных жанров: драмы, комедии, фэнтэзи и трагедии от режиссеров семи стран мира. В программе для детей, юношества и семейного просмотра киноленты о дружбе, мечтах и первых попытках принятия самостоятельных решений.

— Основная тематика программы этого года созвучна с названием нашего проекта «КиноАрхипелаг» — мы отправляемся в путешествие за горизонты иных пространств, к островам человеческих душ, зададим вопросы отшельникам и искателям, людям, поверивших в мечту, окунемся в природу мироздания под музыку священных песнопений, посетим Арт-маяки, побываем в драматических штормах и посмотрим в Небо! Мы благодарим всех, кто отправил в конкурс этого года свои работы и искренне поздравляем создателей фильмов, которые вошли в шорт-лист конкурсной программы Arctic open, — прокомментировала программный директор Arctic open Анжелика Долинина.

Четыре команды жюри — 12 профессионалов от мира кино определят победителей в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные и документальные киноработы, а также фильмы для детей и юношества.

Все фильмы конкурсной программы можно посмотреть на сайте кинофестиваля — https://arctic-open.com/programs2024/polnometrazhnoe-igrovoe-kino-2024/

Внеконкурсная программа и другие события кинофестиваля будут объявлены дополнительно.

Социокультурный проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг VIII Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Партнер проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.

Информация и новости на сайте и группах фестиваля в соцсетях:

Сайт — https://www.arctic-open.com/

ВКонтакте — https://vk.com/arctic_open_kinofest

Телеграмм — https://t.me/arcticope



