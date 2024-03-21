Путем добра. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Кроме рекордно быстрой сессии, на минувшей неделе народные избранники столицы Поморья переделали много разных нужных дел. Предлагаем наш короткий обзор депутатской деятельности.

Архангельские парламентарии принимают активное участие в соборе гуманитарной помощи жителям российских регионов, пострадавших от ведения боевых действий. До середины ноября продолжается сбор самых нужных вещей для районов Курской области.

Северяне, живущие в непростых условиях, и не только климатических, считают своим нравственным долгом приходить на помощь тем, кому в настоящий момент еще хуже. Это принцип, это кредо.

Алексей Бельков:

- Наши соотечественники в Курской области по-прежнему нуждаются в поддержке. Поэтому я обращаюсь к вам с личной просьбой: если у вас есть возможность, помогите, пожалуйста, жителям прифронтовых территорий. Любая помощь будет принята с благодарностью: вещи, продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены — всё это будет востребовано.

Время работы пунктов сбора:



— Штаб «Вместе мы сильнее» — по будням с 17:00 до 21:00

— Штаб общественной поддержки (https://vk.com/shtab.er_29) — ежедневно с 10:00 до 16:00

— Российский Красный Крест (https://vk.com/arhredcross) — ежедневно с 9:00 до 16:00

Напоминаем, передаваемые вещи должны быть новыми.

А еще архангельские парламентарии принимают активное участие в программе «Социальный десант». Организуют встречи с встречах с представителями социальных служб, медицинских страховых организаций и пенсионного фонда, на которых население из первых уст может узнать о мерах социальной поддержки, какие кому положены.

В пятницу в Штабе общественной поддержки состоялся очередной «десант» для жителей Ломоносовского и Октябрьского округов. В ходе мероприятия десятки людей получили консультации по различным жизненным вопросам.

Ольга Шананина:

- Желающих получить помощь от служб города было очень много. К нам, как к депутатам, обращались с вопросами, связанными с транспортом, отоплением и жильем.

В Архангельске продолжается работы по уличному освещению в темное время суток, очередь дошла до городских окраин.

В поселке Цигломень работы проводились на улицах Матросова, Красина и Куйбышева, что явно повлияло на повышение уровня комфортности жизни.

Отчитывается депутат Александр Гурьев, он же директор МУП «Горсвет»:

- Мы заменили 20 аварийных металлических опор на железобетонные и обновили 57 натриевых светильников на современные светодиодные.

Депутат Кристина Саблина побывала на юге области, в Котласе и Коряжме, где перенимала полезный опыт социальной работы с населением (ну и делилась собственным, конечно).

В частности, архангелогородцы посетили школу № 91, где в 2023 году был проведён капитальный ремонт по президентской программе модернизации школьных систем образования. В сентябре этого года в школе открылась «Точка роста» — пространство для развития детей в цифровых, естественно-научных, технических и гуманитарных направлениях.

Вот впечатления депутата:

- На II конференции местного отделения Движения Первых мы пообщались с ребятами-активистами. Они были очень инициативны, мотивированы, неравнодушны и умны! В ходе открытого диалога мы обсудили вопросы благоустройства города, создания инфраструктуры и многие другие важные темы.