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Быстро, но качественно. Сессия АрхГорДумы отметилась рекордом

А именно, она оказалась самой короткой в действующем, 28-м созыве – продлилась чуть больше часа. То есть, без длительных и горячих дискуссий, что, кстати, может говорить о качественной досессионной подготовке городских парламентариев на комиссиях.

В самом начале депутатскому корпусу представили нового члена – коммуниста Илью Кузнецова, сменившего убывшего в отставку Виталия Морозкова. Рокировка настолько знаковая, с учетом особенностей персоналия, что в ближайшее время будет удостоена отдельного аналитического материала от главного редактора ИА RUSNORD.

Далее были перераспределили 4 млн рублей из городского бюджета, образовавшихся в ходе экономии средств. Если коротко, они пойдут на укрепление безопасности детей при посещении ряда учебных и дошкольных учреждений.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- В ходе деятельности городской Думы у нас образовалась экономия, которую мы традиционно направляем на нужды города. Наиболее значимым приоритетом для нас является сфера образования, поэтому освободившиеся средства были направлены на нужды детских садов и школы. 

Также депутаты утвердили границы ТОС «Центральный» и назначили собрание жителей для создания ТОС в Маймаксанском округе.

Иван Воронцов:

- Люди объединяются на своей территории, чтобы совместными усилиями её развивать. Активисты ТОС активно пишут проекты, и получают на реализацию своих идей бюджетные деньги. Учитывая, что они работают на общественных началах, со стороны власти оказывается поддержка в предоставлении помещения и организации текущей деятельности.

Что касается анонсируемой встрече в Маймаксе, то она пройдёт 2 ноября у дома №47 по улице Боровая. От городской Думы на собрание жителей делегирован депутат Владислав Виривский, активный сторонник этой формы самоуправления. Его слова:

- В ходе общения с жителями часто озвучивается идея, что ТОС – это одно из эффективных решений для развития своей территории. Учитывая, что количество ТОС возрастает с каждым годом, необходимо при формировании бюджета закладывать большее количество средств на их поддержку.

Итак, всего в Архангельске 17 ТОСов. Ещё один может быть создан в Цигломенском округе в ближайшее время.

Ну, а бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг депутаты рассмотрят в первом чтении на следующей сессии 4 декабря. Плановая же декабрьская сессия пройдет 19-20 декабря, где этот вопрос будет рассмотрен во втором чтении.

И уже в самом конце народные избранники рассмотрели вопрос об установке памятного знака, посвящённого воинам-кегостровцам, исполнившим свой долг перед Родиной в локальных войнах и военных конфликтах. Инициатива установки этого знака принадлежит ТОС «Кего». 

Здесь свое первое депутатское слово сказал упомянутый выше Александр Кузнецов:

- Сегодня обратились к нам для согласования памятного знака - это кегостровцы, которые участвовали в военных конфликтах. Депутаты однозначно поддержали всё, это и мы поддерживаем все инициативы наших жителей по организации ТОСам и далее будем их поддерживать.

Услышим и увидим ли мы его снова – об этом всерьез гадают наши наблюдатели…


30 октябрь 17:32 | : Горячая тема / Политика

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