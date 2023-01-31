Не только Женский день. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя была особой – народные избранники столицы Поморья поздравляли прекрасную половину Архангельска с праздником любви и весны. Вот только один пример, достойный подрожания.

Лидер фракции «Единая Россия» Иван Воронцов по личной инициативе дарил на улицах Соломбалы цветы. И говорил приятные слова:

- Милые женщины, примите наши искренние поздравления! В этот весенний день желаем вам чаще улыбаться, получать комплименты, ловить восхищенные взгляды! Пусть вам дарят цветы и положительные эмоции не только 8 марта. Вы делаете этот мир красивее, добрее, лучше. Спасибо, что вы у нас есть!

Он же в компании с коллегой по фракции Ольгой Синицкой и при деятельной поддержке депутата областного Собрания Михаила Авалиани провел праздничный вечер для ветеранов Северного округа, посвященный Международному женскому дню. Совет ветеранов пригласил на мероприятие неравнодушных женщин, которые приняли активное участие в акции по сбору вещей и средств для отправки нашим землякам, находящимся в зоне боевых действий СВО. Депутаты поблагодарили ветеранов за активную гражданскую позицию и поздравили с замечательным весенним праздником.

Пусть кто-нибудь скажет, что эти мероприятия ради галочки…

А теперь к делам будничным.

Михаил Федотов («Единая Россия») разбирался с проколами в транспортной реформе. В его депутатскую приемную поступают от маймаксанцев жалобы на изменения в маршруте автобуса №69, который теперь ездит не по улице Тимме, а по проспекту Обводный канал. Многим жителям архангельской окраины это кажется не удобным.

Михаил Федотов:

- Учитывая мнение большинства, считаю необходимым возобновить движение автобуса по «старому» маршруту. Подготовлю соответствующий запрос на имя главы Архангельска Дмитрия Морева с просьбой учесть мнение маймаксанцев.

Вроде бы мелочь… но на общее настроение еще как влияет, северяне – народ консервативный.

Известный подвижник спорта Вячеслав Широкий («Единая Россия») рассказал о будущих перспективах в строительстве и ремонте соответствующих объектов. Все на принципах государственно-частного партнерства - Министерство спорта Архангельской области заключило соглашение с ООО «Национальные технологии».

Речь идёт о крытых ледовых аренах в округах Майская Горка и Варавино-Фактории, плавательных бассейнах в Варавино-Фактории, Майская Горке и Соломбальском округе, крытых физкультурно-спортивных комплексах в Варавино-Фактории, Майской Горке, Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском округах.

Вячеслав Широкий:

- Не забываем также про реконструкцию стадиона «Волна» в Соломбале и стадиона «Труд». Обязательно будет в новом студенческом кампусе «Арктическая звезда» спортивный объект, совмещённый с аквапарком. Будем стараться с помощью нашего губернатора и президента страны к юбилею «Водника» построить крытую арену для хоккея с мячом.

А еще депутаты готовились к грядущей сессии, уделив особое внимание финансовым вопросам. Подробности читайте в этом материале.