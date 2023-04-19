Валентина Сырова: "Хочу пожелать мирного неба"

Уважаемые архангелогородцы!

Примите искренние поздравления с Днём России.

День России – это символ национального объединения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Ведь мы вместе – единый народ, и наши надежды и желания могут осуществляться только при условии сильной страны и крепкого государства.

В истории России немало славных страниц, но главная ее сила – в людях, которые помнят о своих корнях, честно работают и отдают все силы на благо развития своей Родины.

Этот день – праздник всех граждан России, ее патриотов, которые отдают все свои силы, всю свою энергию служению Родине. Это праздник любви и уважения к своей стране, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства.

Хочу пожелать мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле укрепления Отечества и новых достижений во имя своих детей, своей семьи, своей страны!

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Васильевна Сырова