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Валентина Сырова: "Хочу пожелать мирного неба"

Уважаемые архангелогородцы! 

Примите искренние поздравления с Днём России.

День России – это символ национального объединения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Ведь мы вместе – единый народ, и наши надежды и желания могут осуществляться только при условии сильной страны и крепкого государства.

В истории России немало славных страниц, но главная ее сила – в людях, которые помнят о своих корнях, честно работают и отдают все силы на благо развития своей Родины.

Этот день – праздник всех граждан России, ее патриотов, которые отдают все свои силы, всю свою энергию служению Родине. Это праздник любви и уважения к своей стране, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства.

Хочу пожелать мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле укрепления Отечества и новых достижений во имя своих детей, своей семьи, своей страны!         

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Васильевна Сырова

 

12 июнь 08:30 | : Будни

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