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Песни без слов. Мистификации

«Всю музыку создаёт народ, а композиторы её только аранжируют».

Михаил Глинка

Намеренную попытку введения читателей, зрителей, слушателей в заблуждение именуют мистификацией. Относимое, в основном, к области искусства понятие следует отличать от мошенничества, поскольку мистификатор не предполагает нанести кому-либо своими действиями  моральный или имущественный вред. Наоборот, цели у авторов таких обманов, как правило, благие. 

***

В 1958 году любители классической музыки горячо обсуждали сенсацию, вызванную выпущенной грампластинкой с произведением под названием: «Ремо Джазотто. Адажио соль минор для струнных и органа на основе двух фрагментов темы и цифрового баса Томазо Альбинони». Обрывок с нотами этой пьесы итальянский музыковед Ремо Джазотто (Remo Giazotto, 1910-1998) якобы нашёл в 1945 году на развалинах разрушенной союзной авиацией Саксонской земельной библиотеки в Дрездене, где в 1720-е годы служил   скрипач Томазо Джованни Альбинони (1671-1751).  В этом же 1945 году Джазото опубликовал первую научную биографию Альбинони. В 1958 году, после выхода пластинки с Адажио, творчеством музыканта эпохи барокко заинтересовались многие слушатели. 

Возможно, именно эту цель и преследовал Ремо Джазотто, сочинивший от начала до конца по канонам начала XVIII века ставшую знаменитой пьесу. Лишь накануне смерти Джазотто признался в мистификации, благодаря которой на концертах и записях всё-таки зазвучали сонаты, симфонии, отрывки из опер забытого на три века Томазо Альбинони. Только вот в популярности они значительно уступают знакомой любителям музыки пьесы под «обманным» название «Адажио Альбинони». Звучит она в оркестровых версиях в десятках фильмов и телепередач, во время официальных церемоний и в исполнении знаменитых певцов.  

***

В 1970 году ценителей барочной музыки порадовала фирма «Мелодия», которая выпустила грампластинку «Лютневая музыка XVI—XVII веков». На обратной стороне конверта приведены названия десяти произведений. Особенный восторг у слушателей вызвали два: «Сюита для лютни: Канцона и танец» Франческо Канова да Милано и «Ave Maria» Джулио Каччини. Самые дотошные меломаны отыскали в советских и зарубежных энциклопедиях информацию о названных авторах. 

Франческо Канова да Милано (1497-1543) - итальянский лютнист эпохи Ренессанса, один из крупнейших европейских композиторов XVI века. Только никаких «канцон» он не писал. Кстати, слово «canzona» по-итальянски означает «песня». 

Джулио Каччини (1551-1618) - итальянский композитор, певец, музыкант, преподаватель. Но и в его опубликованном перечне мадригалов, канцон и арий нет указанной на пластинке «Ave Maria».

Подлинным автором этих и большинства других сочинений с пластинки оказался ленинградский гитарист, страстный почитатель средневековой музыки Владимир Фёдорович Вавилов (1925-1973). Осваивая в 1960-х годах лютневую гитару, он написал несколько мелодий в духе эпохи Ренессанса. 

Каждый творец мечтает о том, чтобы с его произведениями познакомились люди. Осознавал при этом Вавилов и невозможность издания пластинки написанных стилизаций под его именем, поскольку в союзе композиторов он не состоял. Его дочь Тамара Владимировна по этому поводу сказала: «Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией „Вавилов“ никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии…». И потому «выручили» самоучку названные выше имена, а также ещё и Винченцо Галилеи, Николо Нигрино и другие классики. 

Удалась мистификация. На советском телевидении в передаче о полотнах эпохи Ренессанса из Эрмитажа впервые прозвучали композиции. Более того, в 1972 году поэт Анри Волохонский написал на мелодию «Канцоны» стихотворение «Рай», наполнив его библейской символикой. Цепляющее слух выражение «исполненный очей» он позаимствовал в Книге пророка Иезекииля, в которой при рассуждениях о животных говорится, что «высота их была чрезмерна», «они исполнены очей» и т.д. 

Под обаяние музыки и стихов попал тогда поэт-авангардист Алексей Хвостенко. Он записал в сотрудничестве с Анри Волохонским, а потом часто исполнял песню «Город золотой». 

Затем чуть переделав слова («Над твердью голубой...»), песню в своей драматической манере исполнила Елена Камбурова. 

И, наконец, она попала к Борису Гребенщикову (*ныне выполняет функции   иноагента). Он, кое-что поправив в тексте, назвал песню «Город», и вместо «Над небом голубым» запел «Под небом голубым». 

Впрочем, пусть фанаты козлетона БГ* поют ему дифирамбы. Ценителям инструментальной музыки любые словесные подпорки к прекрасной мелодии Вавилова кажутся неуместными. 

Следует сказать, что такая же история сложилась и со второй восхитительной композицией Владимира Вавилова с пластинки 1970 года - «Ave Maria». Тот случай, когда повторяющий во время исполнения вокальной партии произведения два слова человеческий голос не нарушает гармонию подобной молитве мелодии. 

***

Мистификациями в музыке отметились и другие сочинители. В их числе: австрийский композитор Кристоф Глюк, композитор и альтист начала прошлого века Анри-Гюстав Казадезюс, один из лучших скрипачей ХХ века Фриц Крейслер, советский скрипач Михаил Гольдштейн, американский скрипач и композитор Самуил Душкин. По пути Вавилова в начале нынешнего тысячелетия пошёл другой лютнист - американец украинского происхождения Таровский-Савчук. Используя аллонимы (имена реально существующих или существовавших людей), он приписывает им свои композиции. Автор данных строк послушал некоторые из них. Увы, не всегда за мистификациями скрывается настоящая музыка. 

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На приложенных записях приведены сочинения двух композиторов: 

  • «Адажио Альбинони» Ремо Джазотто.
  • Сюита для лютни: канцона и танец Владимира Вавилова. 
  • «Ave Maria» Владимира Вавилова (указан Джулио Каччини) в исполнении Андре Бочелли и симфонического оркестра. 

 Александр Чашев 

 Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/62775-pesni-bez-slov-gjeri-mur.html 

14 апрель 09:00 | : Горячая тема / Культура

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