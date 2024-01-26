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Песни без слов. Гэри Мур

Персонаж фильма «Перекрёсток» (1986 г.) американского режиссёра Уолтера Хилла произнёс фразу, ставшую «крылатой» среди любителей музыки: «Блюз – это когда хорошему человеку плохо». 

Блюз, который появился во второй половине XIX века в афроамериканском сообществе Юго-востока США, оказал большое влияние на современную популярную музыку, в особенности на такие жанры как джаз, рок-н-ролл, поп, соул. Блюзовые композиции и песни, отражая внутренние переживания их создателя, отличаются глубоким смыслом и чувственностью. Возможно, этим они напоминают характерный для многих образцов нашей отечественной музыки и литературы «русский минор»: «Те же напевы, тоску наводящие, //С детства знакомые нам» (Н.Некрасов). Впрочем, минор бывает не только грустным, но и светлым. Как у Пушкина: «Мне грустно и легко; печаль моя светла…». Лечит такая печаль. 

Названные черты в значительной степени присущи музыке североирландского гитариста-виртуоза Гэри Мура (англ. Robert William Gary Moore; 1952 – 2011), который получил всемирную известность прежде всего как автор и исполнитель музыки в одном из поджанров блюза, именуемом «блюз-рок». Начав осваивать гитару с восьми лет, Гэри уже в 11 лет собрал свою первую группу; к тринадцати годам левша от рождения играл на «праворукой» гитаре профессионально. Потом совершенствуя технику игры на гитаре, Мур в разных группах исполнял блюз, блюз-рок, хард-рок, хэви-метал, джаз-фьюжн и вновь блюз-рок. 

Число выпущенных студийных и концертных дисков Гэри Мура огромно. Многочисленным поклонникам творчество музыканта дорого как написанными им мелодичными, искренними хитами, так и неповторимым, иногда «яростным» стилем их исполнения. О пути к нему виртуоз сказал в одном из интервью: «Я как бы по кусочкам собирал свой стиль. Я уверен, что все влияния сами по себе проникали в мой стиль, я и не знаю — как. И я действительно люблю всю музыку». 

В историю музыки Гэри Мур вошел как один из величайших блюзовых исполнителей. В 2020 году он включен и в список «100 величайших гитаристов всех времен» по версии Total Guitar. В 2021 году Classic Rock включили его в свой список «100 самых влиятельных героев гитары». 

Впрочем, слова о достижениях музыканта и признании его творчества у слушателей, коллег и критиков не в силах передать мощь и красоту соло и рифов гитары героя. Прав неизвестный автор: «Писать о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре». Пусть музыка говорит за себя. 

На приложенных записях приведены пять композиций Гэри Мура. Они напоминают монологи, в которых автор-исполнитель рассказывает свои истории. На эти и большинство других мелодий ирландского блюзмена написаны и тексты, но они, что называется, «на любителя». Ценителям инструментальной музыки «подпорки» в виде голоса и словесные «подсказки» к настоящей музыке кажутся излишними. Разумеется, о вкусах…  

Начинается краткий плэй-лист с «главного», по мнению почитателей Гэри Мура, его хита «Still Got The Blues» («Всё ещё тоскую»). Далее звучат: «The Loner» («Одиночка»), «The Prophet» («Пророк»), «Spanish Guitar» («Испанская гитара») и «Parisienne Walkway» («Парижские аллеи»). 

Хочется верить, что написанная и исполненная от души музыка по-доброму откликнется в сердцах и душах слушателей. 

Александр Чашев

Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/62621-pesni-bez-slov-rondo-veneciano.html 


10 март 10:00 | : Горячая тема / Культура

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