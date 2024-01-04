Под Архангельском может появиться пьяный остров

Решением Госдумы, с 1 апреля* регионы получают право самостоятельно регулировать работу «наливаек» (места покупки и распития алкогольных напитков, расположенные в жилых домах). Уже на ближайшей сессии депутаты Архангельского областного Собрания готовы ограничить время работы распивочных с 23.00 до 9.00.

Впрочем, как пророчат наблюдатели, этими мерами дело не ограничится, все идет к полному закрытию питейных заведений подобного профиля.

Но…

- Мы, сторонники ЗОЖ, занимающиеся законотворчеством, здравомыслящие люди, - сказал в беседе с корреспондентом нашей редакции известный народный избранник, из природной скромности попросивший не называть свою фамилию. – Мы понимаем, что нельзя отбирать, ничего не дав взамен, не все русские люди готовы в одночасье сменить стаканы в руках на гантели и лыжные палки. Тут главное, чтобы такие не стали примером подражания для подрастающего поколения и ранее закодированных собутыльников.

Как пояснил депутат-имярек, у него и сторонников возникла идея создания свободной алкогольной зоны (по аналогу с такими же игорными зонами), где спиртные напитки будут отпускаться круглосуточно и в любых количествах. Сейчас рассматриваются несколько малонаселенных островов, административно входящих в Архангельск, с нулевым туристическим потенциалом.

На выбранной территории будут открыты питейные заведения с режимом работы 24/7. Причем двух классов – эконом и vip, с соответствующим карману целевого потребителя ассортиментом и уровнем сервиса.

Для задержавшихся на острове планируется построить гостевые дома разного уровня обслуживания – от общежитий до люксового, опохметологический завтрак будет входить в стоимость проживания.

- Все это даст толчок к развитию частного предпринимательства в этих бесперспективных уголках столицы Поморья, - мечтает собеседник, - пусть и на уровне самозанятости. Доставка клиентов на остров водным путем, победнее – на весельных лодках, побогаче – на скутерах, зимний вариант пока в проработке. А еще относ тел от места потребления до кровати. Также возможно открытие пункта микрозаймов для тех, кто не рассчитал, но под строгим контролем со стороны государственной финансовой инспекции, чтобы без грабительских процентов. Вот ломбард – это вряд ли… не трусы же в залог принимать?! А то некоторые бывшие депутаты, оказавшиеся на обочине политической жизни, пугают население какими-то «алко-ямами»… а мы им целый пьяный остров!

На вопрос – какая фракция возьмет на себя моральную ответственность за содержание и правопорядок в свободной алкогольной зоне, парламентарий хитро улыбнулся… и сел на шпагат.

*Материал подготовлен специально к 1 апреля

(фото https://bangkokbook.)



