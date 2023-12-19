Поморы, пейте до 1 апреля

Государственная Дума во втором чтении приняла закон по госрегулированию продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания.

В простом изложении это означает – с 1 апреля должны прекратить свою работу, так называемые, «наливайки», расположенные в жилых домах и на прилегающих к ним общественных территориях (к ресторанам, барам, кафе и прочим культурным заведениям общепита отношения не имеет).

Свое удовлетворение принятым законом уже высказал истовый борец с нерегламентированным алкоголем, депутат АрхОблСобрания Александр Дятлов:

- В ближайшее время с правительством Архангельской области продолжим работу по закрытию данных забегаловок. Федеральный закон вступит в силу 1 апреля. После этого сможем на основании федерального закона закрывать данные заведения.

Впрочем, как стало известно нашей редакции, ЗОЖники тоже люди и хотят оставить любителям погорячей и круглосуточно некую лазейку для удовлетворения своих низменных потребностей. Об этом читайте именно 1 апреля.

(фото с https://www.rbc.ru)