…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья нового созыва показали пример трудовой и общественной активности.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Чанчиков успокоил горожан пожилого возраста – они и дальше будут пользоваться правом на бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Напомним, специальная транспортная карта «Поморье» для пассажиров категории 70+ начала действовать в Архангельске с 1 апреля. Каждые три месяца на карту автоматически зачисляется 60 поездок.

Обращаем ваше внимание - неиспользованные поездки сгорают и перенести их нельзя. Важно, что проездные карты адаптированы для людей с ослабленным зрением: информация на них дублируется шрифтом Брайля.

И это не только автобусы. Сергей Чанчиков:

- Карта дает право на бесплатный проезд в автомобильном и водном транспорте общего пользования на территории столицы Поморья.

К слову, наши наблюдатели из тех, кто до сих пор пользуется общественным транспортом, обратили внимание на то, как мало пассажиров расплачивается за проезд наличными деньгами. Вчерашний день, так сказать…

Александр Пороховник («Единая Россия»), в миру директор Группы компаний «НК-флот», оказал важную спонсорскую помощь Первой городской больнице им. Е. Волосевич в приобретении дорогостоящего медоборудования – «медицинской дрели». Именно так и должен поступать социально-ответственный бизнес (хотя не совсем понятно, почему государство экономит на современной и необходимой в работе врачей медтехнике).

Прежде всего, такая чудо-дрель нужна хирургам-травматологам. В год врачи больницы проводят до 1300 операций (5-6 операций в день), чтобы восстановить дееспособность и полноценность, а зачастую и просто красоту для северян.

С благодарственным словом к дарителям обратился главврач Первой городской Сергей Красильников (тоже депутат областного уровня):

- Наша Первая городская больница старается всегда идти в ногу со временем, по максимуму включаясь в федеральные и областные программы, но не всегда и сразу мы можем решить абсолютно все проблемы. И вот таким взаимодействием с бизнес-средой мы всегда гордимся и ценим их вклад в здоровье наших земляков.

В свою очередь Александр Пороховник обещал, что такая помощь не разовая и будет носить системный характер.

Группа городских парламентариев приняла участие в заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Всего было рассмотрено состояние порядка 20 объектов дорожной инфраструктуры.

Для Соломбалы и Октябрьского округа - это, в первую очередь, обустройство пешеходных переходов по улице Маяковского на пересечении с улицей Смолокурова, на перекрестке улиц Терехина/Беломорская. По-прежнему остаётся актуальным вопрос обустройства переходов по набережной Северной Двины - проезд для машин в будни открыт от предмостной площади до улицы Логинова, а безопасность пешеходов не обеспечена.

Поднятые вопросы касались не только безопасности пешеходов, но и состояния прилегающей инфраструктуры, парковочных мест (остро стоит проблема парковки на газонах), освещенности пешеходных переходов и т.д.

Владимир Хотеновский («Единая Россия»):

- На заседании было принято решение организовать отдельную дискуссию по данному вопросу с привлечением мнений специалистов, надеемся, что и общественность будет также подключена к обсуждениям, а главное - найти на областном и городском уровне чётких инструментов реализации норм и правил.

И, конечно, народные избранники не забыли о праздновании Дня народного единства. Слово спикеру городской Думы Ивану Воронцову:

- Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. В далеком 1612 году, в тяжелое для страны время, народ объединился для общей борьбы ради независимости России, которой пришлось пройти через множество испытаний. Именно поэтому, в нашей стране так ценно понятие — народное единство. Этот праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения.

Этот день позволяет каждому архангелогородцу, на каком бы языке он ни говорил, какую бы веру ни исповедовал, почувствовать себя частью огромной страны, с которой связана его жизнь и жизнь его родных и близких. Архангельск славится на всю страну своим толерантным отношением к любым национальностям. В Архангельске десятки землячеств и диаспор и никогда в нашем городе не возникает споров на национальной почве.

Архангельск - наш общий дом, в котором, я уверен, мы всегда будем жить в мире и согласии. Для столицы Поморья важно сохранить многовековые традиции межнациональной дружбы жителей города, интенсивного культурного взаимообогащения, взаимопонимания и взаимоуважения.

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и радости, благополучия в каждом доме, в каждой семье!