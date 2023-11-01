Школа, которой не быть. Градостроительные «чудеса» в Архангельске

Застройщик, выигравший аукцион по КРТ печально известного переулка Водников, готовится возвести в центре Архангельска более 20 тыс. кв. м жилья. На участке, предназначенном для строительства новой школы!

Та самая территория от пр. Ломоносова до пр. Новгородский, между зданиями Областного суда и Управление налоговой службы, лакомый кусочек в центре областной столицы. Сейчас на участке площадью 1,8 га Генеральным планом Архангельска, Правилами землепользования и застройки, действующим проектом планировки территории – предусмотрено размещение школы минимум на 300 мест.

Что, в общем-то, логично, поскольку к участку примыкает территория детсада №50 «Искорка». Кроме того всем известно, что расположенные рядом школы – гимназия №3 и гимназия №6 переполнены, и новое здание школы, например начальное для той же гимназии №3 – просто необходимо. А данный участок – последний в центре города, зарезервированный именно под размещение объекта среднего образования.

В течение ряда лет, разные компании пытались получить этот участок. Однако позиция городских властей была однозначной – здесь будет школа!

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из Архсвободы, застройщик, выигравший аукцион на КРТ по переулку Водников, планирует получить этот участок без торгов по инвестпроекту. При этом расселения расположенных здесь ветхих деревянных домов – не предусмотрено!

Новый дом хотят буквально впихнуть на свободном пространстве, окружив им «деревяшки». И при реализации проекта места для размещения школы по действующим нормативам – просто не остается. Но рабочая группа уже состоялась, и рекомендовала пойти навстречу пожеланиям застройщика.

Очень странный получается инвестпроект. Ветхое жилье не расселяется, так нужная в центре города школа построена не будет никогда. И все ради коммерческих интересов организации без какого-либо опыта масштабного строительства жилья, с огромными, миллиардными и пока ничем не подкрепленными обязательствами по расселению домов в рамках договоров КРТ. Которые уже породили массовое недовольство среди жителей домов в переулке Водников. И не только.

Напомним, о значении полной программы КРТ говорил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев на недавней пресс-конференции. Как мы и предполагали, не все его правильно поняли. Или просто не захотели услышать, поставив личную выгоду выше интересов города и общества.