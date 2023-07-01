В выходные по Германии. Замок Кохем

Германия по праву считается страной замков, в общей сложности их количество превышает 20 тысяч. Мы решили посетить один из них и в ближайшие выходные отправились в находящийся в часе езды от нас город Кохем.

Замок Кохем (нем. Reichsburg Cochem) — бывший имперский замок в городе Кохем на реке Мозель. Типичный высотный замок, расположенный на труднодоступной возвышенности, что могло быть большим преимуществом в случае опасности. Четверо ворот, расположенные друг за другом, мощные стены и рвы должны были обеспечить замку надежную защиту. Последним убежищем для защитников являлась мощная 40-метровая башня; толщина её стен в верхней части составляет 1,80 м, в нижней — 3,50 м. Её возраст около 1000 лет. Следует понимать разницу между крепостью и замком. Если замок — это, фактически, одно строение (здание), в котором в единое целое соединены и стены, и мосты, и жилые помещения (казармы, арсеналы), и башни, и рвы, и другие сооружения, то крепость — это по сути участок земли, обнесённый стеной с башнями.

Замок, вероятно, основанный лотарингскими пфальцграфами, с самого начала обладал имперским статусом, и долгое время служил пфальцграфам одной из резиденций. В 1689 году замок Кохем, как и почти все укрепления на Рейне и Мозеле, был полностью разрушен войсками французского короля Людовика XIV в ходе войны за пфальцское наследство. Замок стоит на высоте 100 м над уровнем реки и господствовал в старину над главным речным путём, связывавшим Германию с Францией. Неудивительно, что замок выполнял функции таможенного пункта. Река здесь перекрывалась мощной цепью, которая с помощью блоков и тросов управлялась прямо из крепости.

После Второй мировой войны замок был передан в 1947 году в собственность федеральной земли Рейнланд-Пфальц. В 1978 году сооружение смог приобрести город Кохем, которому он принадлежит и по сей день.

В настоящее время привлекает туристов периодически устраиваемыми представлениями в аутентичном, средневековом стиле, на одно из которых попали и мы.

Город Кохем, небольшой, кукольный городишко (всего около 5 000 жителей), расположенный на одной их нескольких «винных дорог» (Weinstraßen) имеющихся в Германии. Кроме замка, превалирующего на этом участке впадающей в Рейн Мозеля, широко известен определенному кругу ценителей мозельских вин своими виноградными террасами, на которых и произрастает виноград для немецких рислингов.

В летнее время почти еженедельно, администрация замка устраивает для предварительно забронировавших места желающих знакомство с замком и показывают нам жизнь, которая была здесь несколько веков назад.

Нам показывают колодец, глубиной около 100 метров, из которого качали когда-то воду для нужд проживающих в замке. Охотничью комнату, рыцарский зал, оружейную, другие помещения замка. Заканчиваем мы в полуподвальной трапезной, куда нас приглашают , что бы разделить ужин в аутентичном стиле, как когда то в давние времена..

Для начала одетый в одежду 15 века ( ну или примерно похожую) метрдотель устроитель приветствует нас чашей слабогазированного винного напитка, который, по его же свидетельству, изготавливался ещё в те давние времена. Надо сказать, что мы обратили внимание, что и технологии и , соответственно качество вина, с тех давних пор существенно изменились в лучшую сторону.

Потом нам предлагают мясную похлебку, который тут же разливают из большого казана в глиняные плошки. Нюанс заключается в том, что ложек тогда ещё не было и нам приходится из хлебной горбушки каждому самостоятельно мастерить импровизированное черпало, что бы представить себя средневековым жителем, но не остаться при этом голодным..

Тут же хотят кнехты с бадьями с водой и полотенцами, в которых можно сполоснуть и вытереть руки. Надо признать, что стандарты чистоты и гигиены в Германии за прошедшие века существенно изменились..

Развлекают нас местные миннезингеры, (мейстерзингеры) которые в средневековой манере на ситарах (cithare), шестиструнный щипковый инструмент, похожей на украинскую бандуру, исполняют для нас национальные народные песни. Видимо мелодия для наших сотрапезников знакомая, так они подпевают в ритм. Но у нас никаких ассоциаций не вызывает, поэтому мы просто слушаем..

После этого столы «сервируют» деревянными тарелками. Это обычные бруски спиленного по диагонали дерева, по современному покрытые лаком, на которые мы и и разбираем куски пожаренной в большом камине мяса. Вообще то это индюшатина, которой в 15 веке, насколько помнится, ещё не было (по крайней мере в таких количествах). Но мы не привередничаем. Запить довольно острую еду нам предлагают уже современным бутилированным пивом, колой и, конечно же, белыми местными винами разного сортимента.

Вполне современный вишнёвый пирог вместе с виноградом и сыром завершает трапезу. Сделав последние снимки на приближающемся закате возвращаемся назад к себе в Кёльн.

И, как обычно, заключительное Fazit (Резюме): «Жизнь в старинном замке - не мечта, а кошмар». Так по крайней мере считают те, кто поддавшись модным, в последнее время тенденциям и приобрел на рынке недвижимости один из множества выставляемых на продажу замков. От двух до четырех десятков старинных замков ежегодно продается в Германии. Во первых, хотя собственно стоимость замка относительно невелика, ремонт и доведение внутренних помещений до современных стандартов проживания может запрашиваемую сумму минимум удвоить. Ещё до трети стоимости ежегодно! уходит на «коммуналку», уход за прилегающей территорией, поддержание в порядке сада, уборка и отопление. Следует также учесть, что из за толстых стен там плохо работает интернет. И так как большинство же замков, находящихся в частной собственности, стоят в отдалении от крупных населенных пунктов, как правило, возвышаясь на вершинах гор и холмов, то чтобы добраться до супермаркета, поликлиники, железнодорожного вокзала или аэропорта, их владельцам приходится преодолевать немалые расстояния. К тому же жить на отшибе, вдали от людей, не всегда безопасно.

Поэтому после трезвых, невзирая на дегустацию рейнских вин, размышлений, мы решили посещать подобные интересные места, но не приобретать таковые «дворянские гнёзда» в личное пользование.

Михаил Нудельман (Кельн), специально для ИА RUSNORD



