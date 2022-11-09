В Архангельской области волонтеры помогают по хозяйству семьям мобилизованных

В Губернаторский штаб помощи «Вместе мы сильнее» обратилась супруга мобилизованного с просьбой установить межкомнатную дверь.
Мужчину мобилизовали, и он не успел установить дверь в квартире. Активисты «Единой России» откликнулись на просьбу.
«Пока мужчины исполняют свой воинский долг, наша задача быть поддержкой и опорой для их семей. Чтобы они не почувствовали, что остались без мужского плеча, хозяйственные и домашние дела не застопорились и не мешали жить прежней жизнью», - рассказала заместитель руководителя волонтерского центра «Единой России» Софья Смолина.
В течение нескольких часов специалист заменил межкомнатную дверь, наличники и дверной короб. Заявительница отметила, что очень довольна результатом.
В региональную общественную приемную партии также поступают обращения от родственников мобилизованных солдат. По ул. Овощная в Архангельске проживет многодетная семья, глава семьи призван на специальную военную операцию. Пока мужчины дома нет, сломался замок – починить оказалось некому. «Единая Россия» взяла на себя расходы по замене замка, а активист партии оперативно установил замок.