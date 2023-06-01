Песни без слов. Джон Уильямс

29-го июня с.г. в мировой прокат вышел фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» - пятая и заключительная часть франшизы об археологе-авантюристе, которого по-прежнему играет Харрисон Форд. Если режиссёром четырёх предыдущих фильмов был великий Стивен Спилберг, то на этот раз боевик снимал менее прославленный на голливудской «фабрике грёз» Джеймс Мэнголд. Харрисон Форд, которому 13 июля исполнилось 80 лет, объявил, что «Индиана Джонс 5» станет его финальным фильмом.

О своём намерении прекратить писать саундтреки (музыкальное сопровождение фильма) рассказал в интервью и Джон Уильямс (англ. John Towner Williams; род. 8 февраля 1932 года) – автор музыки к этому и множеству других блокбастеров, один из самых успешных композиторов в истории кинематографа.

За долгую карьеру Уильямс сотрудничал помимо Спилберга (с ним в 29-ти фильмах) с такими известными режиссёрами, как Джордж Лукас, Алан Дж. Пакула, Рон Ховард, Ричард Доннер, Крис Коламбус и Оливер Стоун; написал музыку к нескольким десяткам фильмов. В их числе: «Один дома», «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и многие другие. Также композитор создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов, концертных номеров и спектаклей.

И по наградам Уильямс является безоговорочным фаворитом. В его багаже 25 «Грэмми», три «Эмми», 5 «Оскаров» и 53 номинации на эту премию. Больше номинаций на «Оскар» (59) было только у Уолта Диснея.

Впрочем, 91-летний Джон Уильямс не теряет надежды догнать и обойти Диснея. В одном из недавних интервью маэстро признался: «Если Стивен (Спилберг) или другой режиссер предложит что-то настолько трогательное, что захочется бросить телефон и броситься к роялю, чтобы все это выплеснулось наружу, и у меня будет достаточно энергии для этого, я не исключаю такой ситуации».

Пусть так и будет.

К тексту приложены записи музыки Джона Уильямса к фильмам «Список Шиндлера», «Пираты Карибского моря», «Парк юрского периода», «Гарри Поттер» и «Индиана Джонс».

Александр Чашев

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