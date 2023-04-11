Вселенная Баха. Токката и фуга ре-минор, BWV 565

Одно из самых мощных и страстных музыкальных произведений узнаётся с первых тактов и держит в напряжении до финального аккорда. Оно считается вершиной органного творчества. Чтобы его достойно исполнить, необходимо обладать виртуозной техникой и высоким мастерством владения «королём инструментов».

Речь идёт о Токкате и фуге ре минор Иоганна Себастьяна Баха (BWV 565), которую музыковеды трактуют как музыкальное переложение библейских стихов о сотворении мира. Об этом замечательно, образно говорит в стихотворении «По поводу одной Токкаты Баха» немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946) Герман Гессе (1877-1962). Кстати, сегодня, 2-го июля его день рождения. Итак, всего лишь первая строфа:

Мрак первозданный. Тишина. Вдруг луч,

Пробившийся над рваным краем туч,

Ваяет из небытия слепого

Вершины, склоны, пропасти, хребты

И твёрдость скал творя из пустоты,

И невесомость неба голубого…

История создания малого барочного цикла «Токката и фуга ре минор» (BWV 565), который ещё называют «негласным символом органной музыки», туманна, поскольку не существует его партитуры, подписанной самим композитором. Авторство Баха доказывается на основании более поздних копий, сделанных другими переписчиками. Исследователи творчества Баха спорят и о времени сочинения шедевра. Одни утверждают, что он сочинён юным Бахом; другие, что за год до смерти композитора. Потому условной датой написания считается период от 1701до 1740 годов.

Первое публичное исполнение цикла состоялось лишь в 1840 году. То есть через 90 лет после ухода в Вечность непризнанного при жизни гения, в символике музыки которого тональность ре минор является олицетворением страдания и искупления.

В прошлом и нынешнем веках фрагменты произведения включены в десятки фильмов и спектаклей, используются в качестве музыкальных заставок телевизионных программ, звучат в виде переложений для симфонического, струнного и джазового оркестров, фортепиано, гитары, скрипки, баяна и других исполнительских составов.

К тексту приложены четыре записи «Токкаты и фуги» ре минор, BWV 565. В том числе: аутентичное органное, необычное испанского ансамбля электрогитар «Sinfonity», транскрипция для симфонического оркестра Леопольда Стоковского и аранжировка Поля Мориа. Есть у Поля Мориа ещё одна талантливая, известная во всём мире аранжировка композиции с барочным названием «Токката», которую сочинил в середине XX века французский композитор Гастон Роллан. Она и завершает (для контраста) музыкальную подборку.

Александр Чашев

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