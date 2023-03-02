Седьмому Arctic open быть! Во всей красе

Главным культурным событием 2023 года в Архангельской области, несомненно, станет кинофестиваль Arctic open. Который в этом году (в отличии от прошлого) пройдёт по полной программе – с конкурсом, жюри, звездной синей дорожкой, церемониями открытия-закрытия. Короче, весь взрослый фестивальный набор.

Порукой тому стало включение VII Международного кинофестиваль Arctic open в список проектов, поддержанных субсидией Министерства культуры РФ, т.е. государственным финансированием.

За что такая честь? Краткий список заслуг:

- проводится с 2017 г.;

- пять раз был поддержан Фондом Президентских грантов, Президентским фондом культурных инициатив;

- неоднократный победитель областного конкурса грантов Губернатора Архангельской области для НКО;

- входит в реестр международных кинофестивалей Министерства культуры РФ;

- входит в Топ-200 главных туристических событий России «Лучшие события России-2019»;

- статус «ТОП 100 Лучших Фонда Президентских грантов 2020»;

- программа ARCTIC OPEN была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022).

Кроме того, архангельский кинофестиваль не ограничивается рамками областной столицы. Он охватывает своими культурно-просветительскими программами Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Котлас, Коношский район, Няндомский район, Плесецкий район, Холмогорский район, Приморский район, Онежский район, Ленский район, Устьянский район. Также фестивальную программу имеют удовольствие посмотреть жители Республики Коми, Санкт-Петербурга, Мурманской и Свердловской областей.

VII Arctic open только начинает свое большое плавание, поэтому мы взяли короткое блиц-интервью у директора кинофестиваля Тамары Статиковой:

- Рады?

- Конечно! Сколько было переживаний, надежд, слава богу, оправдавшихся. Но мы не стояли на месте, продолжали культурную программу в рамках Шестого кинофестиваля. Последнее знаковое событие – «Мультсмена» в Голубино.

- С чего начнете Седьмой?

- Уже в начале следующей недели соберется команда организаторов кинофестиваля на установочное собрание. Программа будет серьезная, особенно ее деловая часть – «Модель Будущего Арктики 2062». Будет много экспериментов – Школа кинопедагогики, IT-игра на киношные темы, ожидается приезд молодых студентов-кинематографистов из Узбекистана, заинтересовавшихся жизнью Русского Севера через своего мастера курса Юсупа Разыкова. Мы стараемся не зацикливаться на опробованном, ищем новые форм коммуникации со зрителем.

- Кого ждать в гости?

- На сегодняшний день свое согласие на участие дали мультипликатор Татьяна Киселева, режиссер и сценарист Яна Недзвецкая, кинокритик Егор Москвитин, уже упомянутый Юсуп Разыков. Ведутся переговоры с известными режиссерами Владимиром Коттом и Георгием Шенгелия. Имена остальных мы узнаем после формирования программы показов, конкурсный отбор фильмов только начинается.

- Стоит ли ожидать приезда иностранных кинематографистов?

- Мы приглашаем к участию в кинофестивале представителей дружественных и нейтральных стран. Надеемся таким образом сохранить за собой статус международного кинофорума.

- Даты проведения?

- Тут надо помнить, что Arctic open – это не только конкурс и кинопоказы. Кинофестиваль «Arctic open – детям» пройдет с 1 по 4 ноября в дни школьных каникул, деловая программа кинофестиваля – с 1 по 10 декабря. Основное же действие – 7-10 декабря.

- Счастливого плавания!

Проект VII Международный кинофестиваль Arctic open поддержан грантом губернатора Архангельской области и субсидией Минкульта РФ. Реализуется силами местной команды при поддержке Минкульта Архангельской области и ресурсов Северного (Арктического) Федерального Университета.