Лагерь киношного режима. Воспоминания о Мультсмене в Голубино

10 июня закончилась Мультсмена в Голубино, сделавшая первую летнюю декаду незабываемой как для участников, так и для организаторов. По просьбе редакции ИА RUSNORD своими впечатлениями поделились очевидцы:

Велютина Ольга Владимировна, учитель ИЗО, МБОУ "Малодорская СОШ" село Малодоры, Устьянский район, Архангельская области

Как-то зимой (точную дату не помню) на электронку мой директор Кузнецова Татьяна Павловна переслала мне письмо об обучении педагогов мультипликации, причем онлайн- курс под руководством педагогов – режиссеров легендарной студии «Союзмультфильм», а потом практика в лесном отеле в «Голубино». И совершенно бесплатно!

Я заинтересовалась и заполнила анкету, не особо надеясь на одобрение, так как собственной мультстудии или объединения у нас в школе не было, а предпочтение, судя по описанию проект, а отдавалось действущим мультстудиям.

Каково было мое удивление, когда моя анкета была одобрена, и я попала в проект.

Так получается, что за 10 лет в школе я окунулась в разные виды деятельности: социальный педагог, воспитатель ГПД, учитель ИЗО, тьютор, работаю с детьми с ОВЗ. Везде нужно учиться, и часто случалось так, что оба процесса - погружение в специальность и обучение на нее совпадали, или учеба даже запаздывала. А я всегда хотела, сначала получить теорию и практику, а потом уверенно начать работу с детьми. И с образовательным проектом для педагогов-мультипликаторов Архангельской области моя мечта сбылась.

Для себя в проекте я поставила цель: научиться делать мультфильмы и перенять от педагогов- мастеров «Союзмультфильма» Марины Горской и Елены Макаренко методы и приемы работы с детьми.

Задачи: не пропускать онлайн-занятия и выполнять домашки. Это было самым простым, так как лекции Марина и Елена проводили потрясающе интересно и вдохновляюще. Поэтому домашние задания я выполняла с удовольствием и азартом.

Через 2, 5 месяца нам надо было сдать зачет по программе «Анимация», причем в прямом эфире. Свой зачетный мультфильм "Малиновая песня" отправляла с волнением, переживала, все ли получилось, так как в процессе подготовки старалась не отвлекать вопросами Марину и Елену, но всегда внимательно слушала и читала вопросы коллег и ответы педагогов, смотрела много разных ресурсов, т.е. еще и самообразовывалась.

А потом сбылась мечта этой весны - я попала на второй, уже очный, этап Мультмастеркой - «Летняя Мультсмена в Голубино» в Пинежском районе в парк- теле «Голубино» - и не пожалела.

Нас, кто приехал после 1 этапа обучения, было 7 педагогов и 23 ребенка от 12 до 17 лет из разных мультстудий области. Так образовалось 4 команды.

Моей коллегой стала Татьяна Сенькова - педагог дополнительного образования из Архангельска. В нашей команде было 5 детей из Верхнетоемского района и Архангельска. У каждого был опыт мультипликации. Ребята и мы быстро сработались, стали сплоченной командой, у каждого распределились роли. Кто-то отличился в сценарии, кто-то в раскадровке, кто-то в разработке персонажей, ну а кто-то собственно, в анимировании. Были суперпродуктивные дни, были и дни в пол-силы.

Кроме работы над мультиками на смене было много активностей: экскурсии на водопад, пещеру и на экотропу; игры на сплочение и на эмпатию, квизы, квесты, дискотеки, встреча с настоящей, пинежской писательницей. Всего не перечислишь. Всегда интересно, но все еще было организовано так, чтобы у всех было свободное время, чтобы пообщаться и самостоятельно потворить. Сложно мультсмену назвать лагерем, где все по строгому режиму. Все было организовано так интересно, просто и продуктивно, что все ребята всё посещали, работали, смотрели, высказывались, рисовали, если уставали, могли отдыхать или переключаться на другое. Могли прийти и поработать над мультфильмом даже в тихий час.

Благодаря такой дружеской и творческой атмосфере к заветному часу Х все было готово. 9 июня в 13.00 состоялась премьера мультфильмов всех команд.

Все мультфильмы получились очень разные и незабываемые, в разных техниках и с разными сюжетами и посылами. Наш общий результат, мне кажется, потрясающий. За 10 дней ребята и педагоги, ранее друг друга не знавшие, сумели сплотиться и сотворить такие чудесные самобытные мультфильмы.

Конечно, такой масштабный проект вдохновляет на работу. Поэтому я пишу программу дополнительного образования по мультипликации для детей 6-12 лет. И с нового учебного года в нашей Малодорской школе Устьянского района будет работать мультстудия.

Я продолжу общаться с педагогами мультсмены, надеюсь, что наш общий чат с участниками проекта будет долгое-долгое время активным, чтоб наше комьюнити не разваливалось, а становилось устойчивее. Буду пробовать участвовать с детьми моей школы в различных конкурсах разных уровней, рассказывать родителям о преимуществах мультипликации для развития их детей.

А для популяризации и развития этого направления хочется , чтобы в области был организован масштабный летний региональный Ммультфестиваль

Елена Прыткова, куратор проекта «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области», г. Архангельск

Когда мы начали формировать группу для первого этапа проект, а нам было очень сложно: заявок поступило 71, а выбрать можно было только 20 человек.

Благодаря тому, что формировать группы помогала команда детского центра «СоюзМультКлуба» созданного при «Союзмультфильме» и мы отлично друг друга понимали - удалось сформировать группу из 26 участников, причем почти половина участников находилась на старте развития мультипликации в своем учреждении.

Группа была удивительно разная, все были воодушевлены и нацелены на результат - успеть за 2,5 месяца просмотреть все видеолекции, придумать и создать свой мультфильм, выполнить все задания педагогов «Союзмультфильма» Марины Горской и Елены Макаренко, которые еженедельно проводили онлайн-занятия для наших участников.

За это время нашим «взрослым студентам» удалось создать 25 мультфильмов, большая часть которых стала заставками к их действующим или будущим мультстудиям. Уровень участников на старте был очень разным. Некоторые студенты курса занимаются созданием мультфильмов больше пяти лет, а кто-то впервые увидел программу монтажа. Каждый участник «закрыл» пробелы в знаниях мультипликации – это и технические навыки, монтаж, глубина образов, детализация персонажа, проработка сценария. После такой плодотворной работы, по словам наших мастеров, все участники онлайн-курса по программе «Анимация» могут смело назвать себя мультипликаторами.

В сюжетах мультфильмов выпускников курса можно отыскать брендовые персонажи для Архангельской области и для каждого района в частности. Заяц и белый медведь, следующие за звездой, птичка малиновка, пролетающая над Устьянским районом, фотоаппарат, снимающий памятные места Поморья и лис с герба Мезенского района, охотящийся за пирогом с морошкой, весёлая Егоза с метлой. Это лишь малая часть персонажей из выпускных работ участников, чайка, парящая над Архангельском и вручающая приглашение Ломоносову, пес Нордик бегущий за котом, который живет в дупле и кушает рыбку. Команда Arctic open использовала некоторые эти образы в качестве принта для футболок, которые получили все участники второго этапа проекта.

Участниками второго этапа проекта стали семь педагогов, прошедших онлайн-обучение по этому проекту, перед ними стояла амбициозная задача - за 10 дней объединить детей в команду и создать мультфильм о северном крае. И они с этой задачей отлично справились и даже превзошли все наши ожидания: работа в группах кипела каждый день, все ребята активно включились в процесс, каждый смог выбрать себе занятие по душе... Мультфильм команды Татьяны Сеньковой и Ольги Велютиной в смешанной технике получился очень веселый и поучительный. Какой шикарный у них Вовка, которого создавала Виктория Барановская. Леший - это же просто невероятная идея использовать природный материал, и как он удивительно вписался в историю!

Мультфильм, созданный педагогами из Верхнетоемского района Мариной Соколенко и Нинель Артемьевой вместе с ребятами в технике пластилиновой перекладки очень красивый, полностью снятый на хромакее и собранный в монтажной программе, познакомил нас с удивительным сказочником из Шардонеми Борисом Кузнецовым. А какие красивые фоны нарисовала Полина Львова!

Мультфильм, созданный ребятами вместе с педагогами из Котласского реабилитационного центра поражает красотой кукол и пластикой движений персонажей. Как они ходят - чувствуется, что ребята потратили очень много времени на эти съемки.

Команда Карины Барынькиной (г. Мирный) вообще поразила меня до глубины сердца. Хороший руководитель, талантливые ребята, красиво нарисованные персонажи (художник по персонажам - Алена Плетнева), внимание всей команды к деталям и доскональная прорисовка, а также шикарная озвучка Яна Корницкого и Ольги Пономаревой.

Очень интересна и сказочная панорама "Северный калейдоскоп" с медитативной музыкой и удивительными персонажами, созданная всеми участниками проекта под зорким руководством педагогов детского центра "Союзмультклуб" при киностудии "Союзмультфильм" Марины Горской и Елены Макаренко.



Я очень рада, что все состоялось, что все получилось и удалось сделать, казалось, невозможное - создать шикарные мультфильмы за десять дней. Мы создали группу ВКонтакте, веб-страницу «Мультипликаторы Архангельской области», где сможем быть на связи и поддерживать друг друга. Там создана база контактов, чтобы быстро найти тех, кто занимается в нашей области мультипликацией.

Я почувствовала, как зажглись глаза педагогов. Я не знаю, что этому способствовало - наш проект, приобретенные знания и опыт, или сказочная атмосфера в Голубино, в которую погружаешься и творишь, как будто плывя по течению, без всякого сопротивления и с огромным желанием.. И как всем хочется совместных проектов, и создавать мультфильмы с качественной анимацией и хорошим сценарием. Педагогам, руководителям захотелось нового уровня, профессионализма – это так замечательно! Работать с такими целеустремленными и талантливыми педагогами для меня было большим удовольствием. Очень хочется верить, что еще будет такая возможность. А в педагогическом чате уже назревают идеи совместных проектов...