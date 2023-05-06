Образовательная программа Arctic open получила губернаторский грант

Третий конкурс грантов Губернатора Архангельской области на поддержку целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 выявил победителей.

В список грантополучателей вошла Образовательная программа VII Международного кинофестиваля Arctic open. Экспертизу заявок проводили 15 специалистов из разных регионов Российской Федерации. Оценка, поставленная ими архангельскому кинофестивалю, одна из самых высоких – 78.25.

Целевое назначение гранта:

- Создание условий для повышения профессионального роста, конкурентоспособности, самореализации, расширения творческих возможностей у участников проекта для создания ими новых кинопедагогических форм работы в сфере медиа и кинообразования, межрегиональных, интернациональных кинопродуктов на территории Архангельской области и, в целом, для создания устойчивой, осознанной заинтересованности у участников проекта в развитии социокультурного кинокластера в регионе, в продвижении Архангельской области, малой родины как киноплощадки посредством организации и проведения кросскультурной образовательной программы в рамках VII Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.