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Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья выдохнули после майской сессии и продолжили заниматься важными повседневными делами.

Руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко презентовала ЗОЖ-проект «Мне по силам!», непосредственно связанный с занятием спортом.

Мария Харченко:

- Зарегистрируйтесь на сайте проекта https://mneposilam.russiarunning.ru/, для регистрации используйте вашу электронную почту. Если всё сделано правильно, вам на почту придёт письмо о том, что вы участник проекта. На вашем телефоне зайдите в магазин приложений Google Play или App Store (они есть на рабочем столе любого смартфона), найдите один из трекеров (SimpleRun – самый простой, Suunto, Polar или Garmin), скачайте его на свой телефон и зарегистрируйтесь. Обратите внимание, что использовать другие трекеры, кроме перечисленных, нельзя. На главной странице сайта ЗОЖ-проекта «Мне по силам!» привяжите свой трекер: выберите его из списка трекеров, введите логин и пароль. Теперь вы в проекте! Смело выбирайте задание по силам, зарабатывайте баллы и обменивайте их на призы!

И это не только слова. Архангельская область сейчас находится на 16-м месте по стране в указанном проекте. К слову, сама Мария известная и не раз титулованная спортсменка в фигурном катании и спортивных танцах. Кроме нее, среди коллег-депутатов серьезно занимаются спортом Вячеслав Широкий, Дмитрий Акишев, Александр Гревцов и др.

Короче, принцип «делай как я» действует не только на море.

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов сопровождал активную молодежь Архангельска в экскурсии по муниципальному предприятию «Горсвет». Тому самому, что делает столицу региона светлее долгими зимними вечерами.

Для этого используются новейшие технологии. Но и безопасней, в сферу деятельности предприятия попала установка «умных» светофоров и датчиков движения транспорта. Многих экскурсантов серьезно заинтересовала работа в сфере электроэнергетике, возможно, кто-то задумается о ней, как о будущей профессии. Кстати, «Горсвет» предлагает старшеклассникам интересные варианты подработки.

Иван Воронцов:

- Мы обратили внимание на внедрение современных технологий, которые мы видим на улицах города Архангельска - это связано и со светодиодными лампами, это замены светофорных объектов, это умные светофоры, современные пешеходные переходы и так далее. Мы видим, как город, именно это направление, развивается достаточно активно. В то же время предприятие заботится о своих работниках, есть все социальные гарантии, активно приглашаются молодые специалисты, внедрен процесс «наставничества».

Спикер городского парламента Валентина Сырова и депутат Татьяна Подстригань приняли участие в заседании общественного Совета жителей округа Маймакса.

Главные поднятые вопросы - ход реализации программы «Городская комфортная среда» и старт спецпроекта «Соседи», поддержанного администрацией Архангельска и объединяющего представителей различных форм городского и окружного управления.

Валентина Сырова:

- Очень много вопросов по составлению проектной документации, финансовых смет и взаимодействию с властями задали представители наших ТОСов. Решили, что в середине июня на площадке Архангельской городской Думы мы проведем большое совещание по этой теме. Считаю, что городские власти должны максимально помогать нашим ТОСам не только в разработке проектной документации для получения грантов, но и оказывать всю необходимую информационную поддержку и содействие в их реализации.  

27 май 12:00 | : Горячая тема / Политика

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