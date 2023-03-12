Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Песни без слов. Дудук

Радость - это любовь к тому, что есть.

Печаль - это любовь к тому, чего нет. 

(Шри Рави Шанкар) 

Одним из главных признаков народа является разговорный язык. Наряду с ним существует и другой, понятный другим людям без перевода – музыкальный. Транслируется он с помощью национальных музыкальных инструментов, передающих культуру народа, его настроения, чувства, самобытность и дух. Аккордеоном «звучит» Франция, банджо – США, волынкой – Шотландия, мандолиной – Италия, кото – Япония, дутаром – Туркменистан, балалайкой – Россия, наем – Молдавия, сукой (инструмент такой) – Польша и т.д.

Душа Армении звучит в дудуке, тембр которого максимально приближен к тембру человеческого голоса. Именно такое звучание придаёт музыке особую проникновенность и глубину.

О возрасте этого инструмента спорят историки, давая ему от полутора до трёх тысяч лет. Есть у него и другое название - циранопох, что переводится как «абрикосовая труба», или «душа абрикосового дерева». Для того, чтобы раскрыть и показать другим подлинную красоту этой души, необходим талант. В Армении для виртуозов любого дела имеется слов варпет, означающее не просто большого мастера, а творца. Великим варпетом, «королём» дудука армяне до сих пор называют Ваче Овсепяна (1925-1978).

Всемирную известность дудук получил благодаря великому мастеру Дживану Гаспаряну (1928 – 2021). Он является автором и исполнителем композиций (саундтреков) ко многим голливудским фильмам, записей с лучшими музыкантами мира.

В 2005 году дудуку и исполняемой им музыке присвоен статус шедевра устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Дудук считают грустным музыкальным инструментом. На самом деле на нём звучат и весёлые, радостные произведения. С другой стороны, в жизни человека всегда преобладает то, чего больше всего у него внутри. И ещё – всё имеет место быть. Возможно, и об этом поёт дудук.

Александр Чашев

Предыдущий текст из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/59031-pesni-bez-slov-maksim-mrvica.html 

 

23 апрель 16:46 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Израиль сегодня – попытка объективного анализа
Не живите в Ярославле. «Один настоящий день» Георгия Шенгелия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (257)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20