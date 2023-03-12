Песни без слов. Дудук

Радость - это любовь к тому, что есть.

Печаль - это любовь к тому, чего нет.

(Шри Рави Шанкар)

Одним из главных признаков народа является разговорный язык. Наряду с ним существует и другой, понятный другим людям без перевода – музыкальный. Транслируется он с помощью национальных музыкальных инструментов, передающих культуру народа, его настроения, чувства, самобытность и дух. Аккордеоном «звучит» Франция, банджо – США, волынкой – Шотландия, мандолиной – Италия, кото – Япония, дутаром – Туркменистан, балалайкой – Россия, наем – Молдавия, сукой (инструмент такой) – Польша и т.д.

Душа Армении звучит в дудуке, тембр которого максимально приближен к тембру человеческого голоса. Именно такое звучание придаёт музыке особую проникновенность и глубину.

О возрасте этого инструмента спорят историки, давая ему от полутора до трёх тысяч лет. Есть у него и другое название - циранопох, что переводится как «абрикосовая труба», или «душа абрикосового дерева». Для того, чтобы раскрыть и показать другим подлинную красоту этой души, необходим талант. В Армении для виртуозов любого дела имеется слов варпет, означающее не просто большого мастера, а творца. Великим варпетом, «королём» дудука армяне до сих пор называют Ваче Овсепяна (1925-1978).

Всемирную известность дудук получил благодаря великому мастеру Дживану Гаспаряну (1928 – 2021). Он является автором и исполнителем композиций (саундтреков) ко многим голливудским фильмам, записей с лучшими музыкантами мира.

В 2005 году дудуку и исполняемой им музыке присвоен статус шедевра устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Дудук считают грустным музыкальным инструментом. На самом деле на нём звучат и весёлые, радостные произведения. С другой стороны, в жизни человека всегда преобладает то, чего больше всего у него внутри. И ещё – всё имеет место быть. Возможно, и об этом поёт дудук.

Александр Чашев