Песни без слов. Максим Мрвица

Музыку мало написать, её надо не менее талантливо исполнить. В книге «Мистицизм звука» индийского музыканта и философа Хазрата Инайята Хана (1882-1927) есть такие слова: «…Эффект инструментальной музыки также зависит от уровня эволюции человека, который через кончики пальцев выражает с помощью инструмента степень своего развития; другими словами, его душа говорит посредством инструмента. Состояние ума человека может быть прочитано по касанию им инструмента; каким бы великим экспертом он ни был, но только с помощью чистого умения, без развитого внутреннего чувства он не сможет создать изящество и красоту, которые взывают к сердцу».

Изречённая сто лет назад мысль, возможно, в какой-то мере объясняет магический эффект воздействия, оказываемый на слушателей игрой хорватского пианиста Максима Мрвицы (1975 г. р.). Впрочем, Максим ещё до начала представления успевает поразить своим необычным для исполнителя неоклассической музыки образом. Когда на сцене появляется высокий (2 метра) человек в модной, броской одежде, с красивым лицом, принимаешь его за случайно попавшего сюда баскетболиста или модель. Возможно, ещё и поэтому многочисленные поклонники, особенно в Юго-Восточной Азии, встречают музыканта как рок-звезду. К тому же его концерты сопровождаются дымовыми эффектами, лазерным шоу, действие на сцене транслируется на огромном экране.

Но самое главное заключается в том, что пианист в каждом исполнении демонстрирует мощь самой музыки. Репертуар его разнообразен. Наряду с оригинальными аранжировками классических произведений, он блистательно исполняет сочинения современных композиторов. Одно из них, неизменно повторяемое «на бис», стало своеобразной «визитной карточкой» пианиста. Речь идёт о «Хорватской рапсодии» композитора Тончи Хульжича. С неё и начинается подборка инструментальных композиций в исполнении Максима Мрвицы.

Александр Чашев

***