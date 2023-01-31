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В Архангельске партийцы дарили женщинам на улице тюльпаны

Это уже вторая акция, которая проходит в Архангельске в преддверие международного женского дня. Ее второй год устраивает региональное отделение «Единой России» и «Молодая гвардия Единой России» Архангельской области.

Во всех территориальных округах сегодня можно было встретить активистов «Единой России» и МГЕР с букетами желтых и розовых тюльпанов. Женщины всех возрастов, в общественном транспорте, в магазинах, павильонах и просто проходящие мимо получали цветы и порцию хорошего настроения на весь день.

С раннего утра женщин Северного округа и Соломбалы ожидал приятный сюрприз. Прекрасных дам поздравил руководитель регионального исполкома партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов и помощник депутата Архангельского областного Собрания Михаила Авалиани - Андрей Корольков.

«Милые женщины, примите наши искренние поздравления! В этот весенний день желаем вам чаще улыбаться, получать комплименты, ловить восхищенные взгляды! Пусть вам дарят цветы и положительные эмоции не только 8 марта. Несмотря на погоду, пусть в душе всегда будет весна, а в сердце любовь.

Вы делаете этот мир красивее, добрее, лучше. Спасибо, что вы у нас есть!», - поздравил Иван Воронцов.

Заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин и директор ООО «Регион–лес» Дмитрий Гвоздев поздравили женщин округов Майская горка и Варавино-Фактория.

«Сегодня мы вместе с однопартийцами на улицах в округах Майская горка и Варавино-Фактория поздравили наших милых северянок с наступающим 8 марта. Хочу поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем. Желаю большого семейного счастья, добра, благополучия, процветания, мира, крепкого здоровья и большой любви!», - поздравил парламентарий.

Поздравления с весенним праздником и добрые пожелания звучали и в центральных округах города так и Маймаксе, Цигломени, Исакогорке. На улице Чумбарова-Лучинского, у Молодежного центра, Кирпичном заводе и станции Исакогорка.

 

07 март 16:52 | : Будни

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