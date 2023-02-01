Коротко, но четко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя выдалась донельзя короткой – всего три дня. Но и за этот период народные избранники столицы Поморья выложились по максимуму. Об этом наш рассказ.

Иван Воронцов («Единая Россия») посетил остров Мудьюг. Это был своеобразный «урок мужества» от отца к сыну. В начале прошлого века, сразу после захвата этой части Русского Севера иностранными интервентами, там располагался концентрационный лагерь для политзаключённых. Среди которых, как вы догадываетесь, было немало пленных бойцов рабоче-крестьянской Красной армии, чью память мы чтим 23 февраля каждого года.

О том, через какие испытания прошли последние, и рассказал депутат своему сыну:

- Люди строили тюрьму для себя. Место поражает своими условиями: длинные двухуровневые деревянные нары располагаются вдоль стен и посреди помещения. Койко-места разделены между собой невысокими досками. На вид – около 70 см на одного человека. В стенах виднелись отверстия толщиной с палец. Не знаю, было ли так раньше, или просто со временем выпал утеплитель, но даже и с ним здесь явно было очень холодно зимой. Колючая проволока здесь повсюду – на заборе, на окнах, внутри зданий. Даже некоторые нары разделены между собой колючей проволокой. Нечеловеческое отношение к заключенным было со стороны охранников, которыми являлись французы, а после – белогвардейцы. Они избивали людей по любому надуманному поводу, заставляли выполнять бессмысленные тяжелейшие работы, например, колоть кирками обледеневший песок.

Иван Воронцов негодует, что в 90-х эта страшная, но важная страница истории была забыта и только сейчас что-то стало делаться для ее возрождения.

Сергей Чанчиков («Единая Россия») принял деятельное участие в организации детского турнира по дворовому бенди – знаковой игре на просторах Поморья (в мировых околоспортивных кругах Архангельских в основном с ней и ассоциируется).

Турниру уже пять лет и проходит он под покровительством депутата областного Собрания Александра Фролова. Сергей Чанчиков его правая рука, ему и слово:

- Этот турнир, это не только про спорт, наверное. Это хорошая возможность для людей - прийти, пообщаться, обменяться опытом, посмотреть игры, попить чаю и покушать пироги. Развитие спорта на местах, мы, как депутаты, конечно поддерживаем. Но любая инициатива идёт от людей — от учеников местных школ и членов взрослых команд. Здорово, что мы проводим турнир на открытом воздухе, дети наконец-то вышли из дома и из своего вечного онлайн-режима.

О том, сколько положительных эмоций это спортивное мероприятие приносит жителям округа Майская горка, говорить излишне.

Спикер городского парламента Валентина Сырова поздравила курсантов и руководителей военно-патриотического центра «Вымпел» с пятилетием организации. Сегодня в отряде находится тридцать курсантов с разных учебных заведений города: школы №№43,51,37,54,45 и 21-я гимназия. Ребята участвуют во многих патриотических мероприятиях, таких как: «Посади дерево ветерану», «9 мая», «Чистый обелиск», «Вахта Памяти» и т.д.

Ребята участвуют в различных субботниках, составляют открытки для ветеранов ВОВ, для родителей, чьи сыновья погибли в горячих точках, активно участвуют в военно-спортивных играх, смотрах-конкурсах почетных караулов. И дальше планов громадьё…

Валентина Сырова высоко оценила подвижнический труд организаторов детского патриотического воспитания:

- Несмотря на все сложности, вы развиваетесь, участвуете во многих городских мероприятиях, объединяете ребят различных возрастов и интересов. Вас всех объединяет одно очень главное в нашей жизни – это любовь к своей стране, Родине.

Дальше были памятные подарки курсантам, чтобы надолго запомнился этот день.

А ещё единорос Сергей Пономарев получил первый актерский опыт на съемочной площадке, и Мария Харченко стала официальным координатором Архангельской городской ячейки ЛДПР. От души поздравляем обоих.

(на фото: Иван Воронцов с сыном взяли курс на Мудьюг)