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АрхГорДума предновогодняя

На последней неделе уходящего (сложного) 2022-го народные избранники столицы Поморья занимались приятным, но важными делами. Подвести итоги, поздравить с наступающим, подарить желанный подарок… все это входит в депутатские обязанности по умолчанию.

Так, Иван Воронцов («Единая Россия») анонсировал, какие приятные изменения ждут в наступающем году опекаемый депутатом Северный округ. Главные моменты:

- ремонт моста через реку Соломбалка и путепровода по ул. Кировская;

- капитальный ремонт улицы Орджоникидзе;

- благоустройство пляжа по ул.40-летия Великой Победы от ЖД моста до пансионата «Опека»;

- продолжение работ по реализации проекта конно-спортивного центра возле стелы «Район первых пятилеток

…и еще 7 пунктов.

Иван Воронцов:

- Сделать предстоит многое. И мы уверены, что у нас всё обязательно получится. Ведь мы работаем не в одиночку, а большой дружной командой.

Михаил Федотов («Единая Россия») приехал в Маймаксанский округ (что он делает еженедельно, а то и чаще) и привез подарки детям, находящимся в сложной жизненно ситуации, а также тем, чьи родители служат в пожарной части № 69 на Бревеннике. Участок этот по понятным причинам считается одним из самых сложных в Архангельске, на местных огнеборцах лежит вся ответственность за безопасность островитян.

Михаил Федотов:

- Сложность работы на острове обусловлена тем, что здесь почти на 100 процентов деревянный жилой фонд и дороги, которые, увы, оставляют желать лучшего. На острове проживает несколько тысяч человек. В зоне ответственности пожарной части № 69 находится около 400 домов. Самый дальний расположен за 16 с лишним километров от пожарной части. Пользуясь случаем, ещё раз говорю «спасибо» всем пожарным Маймаксанского округа за ваш непростой труд, профессиональную работу и отвагу. Желаю всем счастливого нового года, мира и добра вашим семьям!

Председатель городского парламента Валентина Сырова поработала Снегурочкой – исполняла заветные мечты юных архангелогородцев в рамках акции «Елка желаний». Она лично вречила 9-летней Лизе подготовлен творческий набор для создания украшений, 14-летней Карине -  гирлянда-штора для оформления своей комнаты, скейчбук с текстовыделениями, а братьям Матвею и Герману - набор «Лего-полицейский» и  большую музыкальную игрушку.

Валентина Сырова:

- Мы с радостью исполняем такие «детские маленькие мечты». Так получается, что в рамках такой благотворительной акции свои письма отправляют ребята, чьи родители или опекуны, в силу обстоятельств и по ряду причин, не могут реализовать такие желания.

Рубрика «Депутаты АрхГорДумы за неделю» уходит на новогодние каникулы вместе с героями своих публикаций. Встретимся в январе, всех с праздником. БЫТЬ ДОБРУ!

31 декабрь 10:39 | : Горячая тема / Будни

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