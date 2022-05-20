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Знойное лето 22-го года. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В эту рекордную для русского севера жару (утерли нос 32-му году прошлого века по температурным показателям) народные избранники столицы Поморья продолжали бороться за улучшение качества жизни своих избирателей. И памятников.

Так, представители двух конкурирующих фракций – Петр Ватутин из «Справедливой России» и Вячеслав Широкий из «Единой» - занимались острой для жителей острова Хабарка проблемой. А именно – своевременным вывозом бытовых отходов.

Дело в том, что региональный оператор ТКО по объективным причинам может вывозить мусор только во время навигации. Но этим летом что-то пошл не так… на острове образовались мусорные кучи. Что совсем не нравится гражданам, как местным, так и приезжим.

Вячеслав Широкий:

- Возмущению жителей нет предела, остров обрастает несанкционированной свалкой. Считаю, власть не должна оставить жителей один на один с экологической проблемой. Как высший и уполномоченный орган, Правительство АО обязано вмешаться в ситуацию и расставить приоритеты, изыскать средства на решение проблемы и покончить с этим беспределом!

Для ускорения реакции, депутаты грозятся обратиться в природоохранную прокуратуру.

Там же на острове Петри Ватутин добился-таки очистки местного причала, места старта хабарчан в большую жизнь. О чем с удовлетворением сообщил своим избирателям:

- Жители острова прислали фотографии вычищенного причала на Хабарке. Теперь на него приятно посмотреть, и тем более стало удобно подходить к теплоходу. Напомню, ранее в мою общественную приёмную обратились несколько человек с жалобами на состояние причала. Месяцами его территория не убиралась от песка и мусора. Из-за нечищеной ливнёвки на причале постоянно скапливалась вода.

Впрочем, еще осталось над чем работать:

- На стенке остановочного павильона был оторван лист железа. Сделал депутатский запрос. Ответ пока не поступил, поэтому информацию по чистке ливнёвки и ремонту остановочного павильона опубликую дополнительно. Однако то, что наконец-то сделан первый шаг по уборке причала, – это уже хорошо. Буду держать вопрос на контроле, и добиваться полного наведения порядка на причале.

Иван Воронцов («Единая Россия») занимался проблемой памятника павшим героям, что 50 лет стоит на острове Краснофлотский. Дожди, снежные бури, а иногда аномальная жара… тут что угодно начнет разрушаться.

Декоративная плитка отпадает, краска постоянно отколупывается, а само основание покосилось настолько, что есть риск его обрушения. Короче, требуется серьезный ремонт, людская память не должна находиться в плачевном состоянии. А то как потом рассказывать детям про патриотизм.

Иван Воронцов:

- К нам обратились жители Краснофлотского по поводу памятника. Люди выражают обеспокоенность, что за последние полгода памятник наклонился назад, и в какой-то момент может попросту упасть. Это недопустимо. Ведь память о наших предках, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны священна, и мы должны прилагать максимум усилий, чтобы содержать мемориальные комплексы в должном виде.

 В работу включились глава округа Майская Горка Андрей Гуляев и представитель подрядчика в лице гендиректора компании «Спецтранс» Максима Ропотова. Определены график ремонтных работ и список необходимых материалов. Исполнители готовы представить конечный продукт уже к 30 сентября. Именно продукт, принято решение заменит старую конструкцию на новую.

А ты, читатель, всю неделю только загорал да купался (интересно, где)? Ну-ну… таких не зовут в депутаты.

20 август 11:47 | : Горячая тема / Политика

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