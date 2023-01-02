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Они всегда возвращаются. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Отдохнувшие и посвежевшие народные избранники столицы Поморья втягиваются в повседневную работу. Пока без серьезных прорывов, берегут силы к сессии, которая, по сведениям редакции, начнет свою работу 8 февраля. Так что строго не судите редакцию за некоторую легковесность этого обзора.

Иван Воронцов и Ольга Синицкая (оба «Единая Россия») провели встречу с ветеранами-активистами Северного округа. Традиционно это мероприятие проходит в канун Старого Нового года… когда люди приходят в себя от праздничной суеты.

Центральное место в беседе заняло обсуждение закона о статусе «Детей войны», который предстоит принять областным депутатам с подачи губернатора Александра Цыбульского. Общее мнение – лучше поздно, чем никогда. Кроме того…

Иван Воронцов:

Говорили обо всём на свете, вспоминали самые яркие события прошлого года, делились своими новогодними праздниками. Ярким моментом стали песни под гармонь от ансамбля «Беломорочка». Это было что-то невероятное, и царила прекрасная, не побоюсь этого слова – семейная атмосфера.

А Михаила Федотова («Единая Россия») ветераны Маймаксанского округа пригласили на отчетное собрание своей организации. Кстати, их Совет существует более 30 лет и стал одной из самых серьезных общественных организаций, к голосу которой прислушивается не только население, но и власть. В частности, к вопросам патриотического воспитания молодежи.

Михаил Федотов:

- Желаю нашим ветеранам неиссякаемой энергии и успехов в общественной деятельности. Уверен, что в будущем удастся реализовать ещё больше новых инициатив и проектов. Со своей стороны продолжу оказывать всевозможную поддержку и помощь в ваших начинаниях.

В областном центре прошел детский турнир по флорболу, посвященный памяти Сергея Малиновского. Символично, что матчи проводились в стенах школы №33, которую депутат и бизнесмен при жизни курировал.

Напомним, Сергей Малиновский ушел из жизни в январе 2022 года. Он был депутатом Архангельской городской Думы трех созывов, руководил дорожным строительным предприятием «Ремикс» и очень много внимания уделял развитию в Архангельске флорбола. Именно он стал организатором традиционного детского турнира на Кубок «Ремикса», а в 2006 году возглавил Федерацию флорбола города Архангельска.

На соревнование в качестве почетных гостей были приглашены коллеги Сергея Владимировича по городскому парламенту.

Валентина Сырова:

- Хочу поблагодарить тренеров, директора школы Татьяну Валентиновну Борзову за то, что они таким вот образом хранят память о нашем коллеге и привлекли к этому турниру нас – городскую Думу. Я уверена, что эта работа будет продолжаться, а мы всегда будем помнить человека, который вкладывал душу, силы и всю свою любовь в воспитание юных спортсменов.

Кстати, старшая группа флорболистов команды «Ремикс» сегодня считается лучшей в России. Вот так… люди уходят, но их дело живет и процветает.

 

 

22 январь 14:30 | : Политика

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