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«Я стараюсь понять ментальность северодвинцев». Разговор с главой особого города

В 2018 году мой сегодняшний собеседник, чья карьера политика как раз пошла на взлёт (депутат регионального парламента), сказал буквально следующее – «В исполнительную власть не рвусь, я по натуре фрилансер (человек, сам распоряжающийся своим рабочим временем)». 

И вот пожалуйста –Игорь Арсентьев сначала становится главой Плесецкого округа, несколько месяцев занимается инфраструктурным развитием столицы Поморья и далее в градоначальники Северодвинска. Чиновник в чистом виде. Впрочем, на нём это никак не отразилось, общаемся как общались, никакой принадлежности к «касте избранных».

- Как так? – спрашиваю, напоминая его прошлые слова.

- Ну, всё-таки 5 лет – срок. Действительно, 2019- год стал для меня переломным. Не скрою, уходя из политики мне было, что терять. Но оказалось, что руководить муниципальным образованием тоже творческая профессия, главное, к ней правильно относится.

Спрашиваю, не жалко ли было покидать Плесецкий округ. Отвечает – жалко и долго перечисляет, что там при нём было начато. И это совпадает с теми сожалениями, что я читал под постом о его уходе. Хотя обычно бывает наоборот… ну, вы в курсе.

- Я постарался наладить диалог с населением, относился к проблемам людей по-человечески, а не по чиновничьи «через губу». Что касается начатого… очень надеюсь, что всё будет доделано следующим главой.

- Там же остался Евгений Попов, человек твоей команды.

- Ему сначала было тяжело. Но потом взял себя в руки, успокоился и состоялся. Пока в ранге ВРИО… как будет дальше, не знаю.

Я вспоминаю, сколько пересудов летом прошлого года вызвал его переход в управление Архангельском на позицию зама по инфраструктурному развитию. Скорее даже не переход, а срочный вызов. Пошли даже слухи…

- И зря пошли. Я считаю, что Дмитрий Александрович Морев соответствует занимаемой им должности. Да, были проблемы с инфраструктурным развитием в связи с уходом ответственного лица (Лидера), и я с головой окунулся в архангельские проблемы. Для меня это была отличная оперативная практика.

- А что, управление городом и округом так уж отличаются?

- Безусловно… везде своя специфика.

Меня так и тянет задать своему визави вопрос – знал ли он уже летом, что его кандидатуру рассматривают на главу Северодвинска. Но понимаю, что подобные вещи в публичном пространстве не обсуждаются, иначе следующий сценарий лишится интриги. И перехожу сразу к конкретике.

- Что самое сложное на посту градоначальника этого особого города?

- Вот правильно уточнил, что особого. Я стараюсь понять ментальность северодвинцев.

- И в чём же она заключается?

- Горожане требуют особого отношения к себе. Прежде всего те, кто застал социализм, статус «закрытого города», который считался самым чистым в Советском Союзе, с особой системой снабжения и распределения…

- Вот-вот, - перебиваю, - недавно один из северодвинских депутатов предложил снова закрыть город, но уже в связи с повышенной террористической опасностью.

- Я про этот случай знаю и осуждаю. Сейчас точно не время сеять панику, такое заявление популизм в чистом виде. Я же говорю о том, что северодвинцы более свободны внутренне, они осознают сопричастность к обороноспособности страны. Отсюда особые требования к власти в части обеспечения их быта, комфортности проживания.

Я вспомнил, какие эмоции вызвало первое появления фамилии Арсентьев в списке кандидатов…

- Да, негатив был на входе. Первая претензия – неместный, такого в Северодвинске ещё не было. Вторая – слишком молодой (37 лет). Но тоже самое я уже проходил в Плесецком районе, придётся и здесь рвать шаблон. Как рвать? Только работой.

Я спросил, какого ему было заходить в незнакомый город. Собеседник пожимает плечами – не такой уж и незнакомый, как политик он следил за Северодвинском, часто здесь бывал, в том числе, и на спортивных соревнованиях. При этом точно не собирается искать в городе собственные родственные связи. И тут меня пробивает на провокационный вопрос:

- Получается, любой чиновник с опытом управления может управлять любой территорией?

После короткого размышления:

- С правильным отношением и ясными задачами – да, любой. Обрати внимание, в исполнительной власти повсеместно идёт смена поколений, мы вошли в эпоху новых реалий. Но при этом необходимо чётко быть встроенным во властную вертикаль, это моё твёрдое убеждение. Иначе все потуги бесполезны.

Понимая, что уходим в высшие политические сферы, сознательно иду на снижение и задаю вопрос о главных городских проблемах.

- Их три – состояние жилищно-коммунального хозяйства, тротуары, благоустройство общественных территорий. Здравоохранение идёт отдельной строкой, в этой сфере изрядная федеральная составляющая. Ещё проблема с выделением земельных участков многодетным семьям.    

И я не верю своим глазам… вернее, ушам. А где же строительство жилья, где же ремонт дорог, всё то, от чего стонет Архангельск?! Но ларчик просто открывался.

- В Северодвинске давно действует нацпроект по дорогам. Вот тротуары действительно проблема, горожане любят гулять пешком и это отнюдь не от нехватки общественного транспорта или собственных авто. Кстати, здесь бесплатный проезд на автобусах охватывает сразу несколько категорий граждан, в том числе, инвалидов и школьников. Что касается жилищного строительства и переселения из ветхого жилья, то в последнем наш город в передовиках. Да и с покупкой индивидуального попроще, здесь хорошим подспорьем выступают корпоративные программы оборонных предприятий.

Я вспоминаю недавно услышанную информацию, что в 2022-ом «Аквилон» продал в Северодвинске больше квартир, чем в Архангельске (при разнице в населении) и согласно киваю головой. Задаю заранее заготовленный вопрос – как там живётся инвалидам-колясочникам. Арсентьев предлагает приехать и проверить самому, провести своеобразный краштест на столкновение с действительностью. Непременно воспользуюсь, как только станет потеплее. К слову, сам предлагал подобное испытание для своей пятой точки при прошлом градоначальнике. Меня выслушали… и замухоморили.

Перехожу к острой кадровой теме.  

- Особое внимание в соцсетях привлекают периодические разносы подчинённых, народ такие вещи просто обожает. Но не проще было бы привести свою команду?

- У меня пока нет своего чиновничьего пула. Как и журналистского. Но я ищу кандидатуры на замену. И это совсем не значит, что действующим сотрудникам администрации пора собирать вещи, образно выражаясь. Всё-таки я сторонник кадровой терапии, не хирургии, всегда даю возможность человеку учесть свои ошибки и исправиться. Мои разносы не ради разносов.

- …многие их считают проявлением популизма.

- Готов разбирать каждый случай в отдельности, у меня всё объективно. Любой довод разбивается фактами. Но что я заметил за первый месяц работы – у северодвинцев колоссальный запрос на смену команды. Именно смену, а не тасование одной и той же кадровой колоды.

- А как отношения с депутатами, - интересуюсь, - с тем, кто утверждал в должности пришлого человека?

- Что и говорить, состав северодвинского Горсовета непростой, не сказать, разношёрстный. Есть яркие личности с неоднозначной позицией по ряду вопросов. Но в целом они понимают системные проблемы города. Однако хотелось бы, чтобы на них не просто указывали, но и помогали решать, у ряда депутатов такие возможности есть. Но и с нашей стороны должно быть больше уважения к их деятельности. Я не только про администрацию говорю, но и про рядовых северодвинцев. 

Тут глава особого города вспоминает ещё об одной острой проблеме – экологической. Ну конечно, не очень умно пытаюсь шутить, производства повышенной радиационной опасности, как бы по городу двухголовые собаки не забегали. Оказалось, Арсентьев о другом – об озеленении, о восстановлении Ягринского соснового бора как лучшей рекреационной зоны. Что касается знаменитых предприятий оборонного комплекса, то готовится к подписанию новый договор социального партнёрства.

- А ещё я налаживаю конструктивный диалог с регоператором, тема мусора тоже волнительная для Северодвинска, это, по-моему, всем известно.

Я проявляю осведомлённость и говорю, что в отличии от Архангельска у Северодвинска меньше претензий к ТГК-2.

- Действительно, - подтверждает визави, - мне понятен их стиль работы. Всё-таки я по первому образованию инженер, и инфраструктурщикам сложно навешать лапшу мне на уши. Но здесь надо учитывать, что многие наши городские управляющие компании организовывались с муниципальным участием, и у нас есть рычаги давления на них. Архангельску в этом смысле гораздо сложнее.

Да что мы всё о работе да о работе! Арсентьев – известный спортсмен, он и в политику попал через волейбол, теперь иногда изменяет ему с канадским хоккеем (шайба). Вот как ему отдыхается?

- Со спортивной инфраструктурой в городе всё в порядке… конечно, в сравнении с другими, мне остается только поддерживать начатое и работающее. Сейчас заканчиваем строительство второй ледовой арены, просто один из примеров.

Тут я вспоминаю, что мы разговариваем в воскресенье, в законный выходной. Пора отпускать человека к семье. Кстати…

- Ты где ночуешь?

- В Архангельске, каждый день езжу на работу. И не делай круглые глаза, вы в Москве больше времени на дорогу тратите. Вообще-то в обществе есть запрос на мой переезд в Северодвинск. Но я просто не могу второй раз за год срывать сына с учёбы. А дальше видно будет.

Договорились встретиться весной. Куда денемся…

Леонид Черток

31 январь 14:30 | : Горячая тема / Политика

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