И это все Арсентьев

13 декабря северодвинцы узнают имя своего нового градоначальника. До этого конкурсная комиссия по традиции отберёт двух наиболее достойных кандидатов. Что в данной политической ситуации выглядит чистой формальностью, дабы сохранить принцип конкурентности.
Все мы здесь взрослые, умные люди (другие на «Руснорд» и не заходят), поэтому с 95-процентной вероятностью можем предположить, что среди двух главных претендентов будет носитель фамилии Арсентьев. Его появление в списке кандидатов под №1 сразу дало ответ на вопрос – почему в августе месяце неожиданно снялись все кандидаты, хотя, если причина была в новом-старом составе горсовета, это можно было сделать гораздо раньше.
Просто областное правительство решило вынуть из рукава козырь поэффектней. Пока в Архангельске гадали – не новый ли глава города к нам из Плесецкого района прибыл? Получается, что интригу можно держать и без прямого (всенародного) голосования.
Только что заявившиеся старые-новые кандидаты не скрывают, что участвуют в конкурсе ради «политической культуры, приобретения новой бесценной практики» (Роман Машенькин, КПРФ). И то… в истории поморских конкурсов подобного типа ещё не было случая, чтобы победил претендент, не поддержанный губернаторским словом. А оно уже прозвучало в адрес Игоря Арсентьева. Насколько это важно? Судите сами, Северодвинск – город, живущий за счёт оборонного госзаказа. Госзаказ спускается к нам по властной вертикали – от президента к губернатору и далее к главе города (образно, конечно). Кому Александр Витальевич Цыбульский доверит контроль за такими огромными деньжищами, часть которых попадёт в городской бюджет в виде налогов и преференций от оборонных предприятий, как не члену своей команды?
В северодвинском сегменте соцсетей уже завздыхали – да мы же его совсем не знаем! Зато мы знаем и постараемся восполнить этот пробел.
Игорю Арсентьеву 37 лет, уроженец посёлка Пинега. Из семьи интеллигентов, что видно даже по фотографии. Но не чурается и физического труда, иначе на селе не вырасти. Учился в АГТУ (ныне САФУ), пошёл работать по специальности (теплоэнергетик), играл в волейбол… где и познакомился с Олегом Черненко, который затащил его в ЛДПР (ох, сладкоголосый наш). Ну, не то, чтобы затащил:
- Я человек самостоятельный и не ведусь на уговоры. Но тут мне действительно стало интересно. Тем более, шёл 2010 год, ЛДПР взяла курс на омоложение партийных кадров, замаячили перспективы. Начал с координатора родного мне Пинежского района… (из интервью 2018 года)
Я тогда поинтересовался, не жалеет ли он об уходе из настоящей мужской профессии на сомнительную и нестабильную политическую стезю. И в ответ услышал:
- Нет, что ушёл с этой стези не жалею. Там слишком много формальностей, а я не тот человек, кто будет отсиживать с 9 до 17. На производстве для роста тоже много административных барьеров и условностей. Я по натуре фрилансер – буду работать, сколько нужно… если это действительно нужно для ДЕЛА (не партии – прим. ред).
И вроде стало получаться, покатило. Помощник депутата Госдумы Ярослава Нилова, член регионального политсовета, кандидат в депутаты российского парламента, депутат областного. Из заметных.
Но буквально через год депутатства Игорь Арсентьев получает предложение попробовать себя в исполнительной власти, которое с облегчением принимает. Почему с облегчением? Поясняю.
На тот момент в АРО ЛДПР идёт полный раздрай, построенный на внутренних интригах. Новый куратор области Олег Лавров делает ставку на Пивкова и Ко, разухабистых ухарей, среди которых интеллигентный, уравновешенный Арсентьев выглядит белой вороной на фоне самовлюблённых попугаев (имею ввиду известные селфи с кокетливо отставленными ножками и выпяченными грудками, буквально засорившие соцсети). Работать в одной фракции с такими – только имидж серьёзного политика себе портить.
Как известно, в новой концепции исполнительной власти не приветствуется, когда глава муниципального образования чрезмерно увлекается политическими дискуссиями в ущерб хозяйственным проблемам. Арсентьев из технократов, что видно по первому высшему образованию, чистой политикой на тот момент он нахлебался досыти. На мой вопрос – а не скучно ли будет – он ответил буквально следующее:
- Уровень законодательной власти тесно связан с политикой и здесь далеко не всегда и не всё в твоих руках. В исполнительной власти же наоборот - руль в руках, но это и серьёзную ответственность накладывает. Тем не менее, чувствую в себе силы реализовать себя с пользой для жителей Плесецкого района, возглавить который мне доверили (из интервью 2019 года).
С самого начала он занял надпартийную позицию, отвергая любое давление с любой стороны и ориентируясь только на запросы населения. Я не успокоился и задал вопрос аж двум губернаторам, сначала Орлову, потом Цыбульскому, не является ли назначение Арсентьева реверансом в сторону ЛДПР как политическому союзнику по ряду вопросов. И в ответ услышал примерно одинаковое – никаких политических игр, никак интриг, рассматривался только организационный и управленческий потенциал конкретного человека.
В Плесецком районе Арсентьев тоже был чужаком. Спросил в том интервью и о реакции населения на новенького. Особенно районных депутатов, которым предстояло его утверждать.
- Поначалу негатив, безусловно, был, но он в основном ориентирован на стереотипные моменты: молодой и неместный. Здесь очень важным подспорьем для меня стала возможность в преддверии конкурсной процедуры объехать территорию района, более детально изучить проблемы поселений и в личном диалоге с депутатами, главами и общественниками доказать свою состоятельность.
Но вот из ЛДПР пришлось всё-таки выйти. По веской причине – на него начали давить с этой стороны. Правда, на мой прямой вопрос он ответил тогда обтекаемо, ибо не хотел выносить сор из избы:
- Мной в региональное отделение ЛДПР направлено заявление о прекращении членства в партии. Понимаю, какие могут последовать выводы и комментарии. И все же – это обдуманное и взвешенное решение, которое принято самостоятельно, без каких-либо предпосылок извне. Вернее, определенные предпосылки были, но вовсе не те, которые, казалось бы, можно считать очевидными (из интервью конца 2019 года).
Это потом, сопоставив события как на местном, так и федеральном уровне, я понял – Арсентьев не хотел «хабаровизации» Плесецкого района. Был в ЛДПР такой модный тренд, продвигаемый самим Жириновским. Ну и региональные партбоссы побежали впереди паровоза, рассчитывая на то, что уж при их однопартийце Плесецкий район заполощет флагами жёлто-голубой расцветки, а нужные люди будут пристроены на работу в администрацию. Не на того рассчитывали.
Позже Игорь Арсеньев вступил в ряды «Единой России». Без помпы и громких заявлений, в рабочем порядке, условия игры такие. Я с ним лично общался и до и после. Думаете, он изменился? Ни на йоту.
И всё-таки ему пришлось заниматься политикой. Хотя бы в вопросе преобразования Плесецкого района в округ, чему было противодействие на местах. Арсентьев не продавил решение, он договаривался. Как привык на любой работе.
- Знаешь, очень хорошо, что тема объединения широко и бурно обсуждается. Это свидетельство того, что мы выступаем открыто, всегда готовы к диалогу с жителями. Проведены десятки встреч в разных форматах, публикуется информация в СМИ. Моя задача – не навязать, а убедить людей в необходимости преобразования. И мы оперируем вполне конкретными аргументами (из интервью 2021 года).
О том, как Арсентьев проявил себя на ниве хозяйственника, лучше всего говорили посты под его заявлением в ВК об уходе на работу в Архангельск – на сотню искренних сожалений с десяток ёрничаний.
В администрации столицы региона, где его знали исключительно как политика (кстати, тоже неместного по факту рождения), Игорь Арсентьев быстро стал вторым лицом, которому часто доверяли полномочии первого. Что и породило слухи о будущем мэре в его лице. А оно вон как вышло.
Претензии к тому, что уроженец Пинеги и многолетний житель Архангельска не сможет грамотно управлять Северодвинском, лично мне кажутся смешными и несостоятельными. В Москве расстояния между двумя районами гораздо длиннее.
А ещё он играет в пляжный волейбол. И хоккей с шайбой.
Леонид Черток