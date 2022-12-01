Под хвостом у Тигра. Итоги 2022 года по версии ИА RUSNORD

Этот год обещал быть брутальным, к этому его обязывал Восточный гороскоп. Тигры… они только на арене под управлением кнута братьев Запашных покладистые. И то нет-нет рванут когтями со всей дури, считай потом хирургические швы.
Так оно и вышло. Не будем вдаваться в подробности, ничего нового читателям не откроем.
Отразилась ли общая ситуация на жизнь Архангельской области, далёкой от места главного действия? Это как посмотреть. Мы продолжим прошлогоднюю традицию награждать номинациями видных персон богоспасаемого Поморья. Возможно, они кого-то расстроят и даже обидят. Не печальтесь, побольше самоиронии. К тому же помните, вас обязательно вылижут в другом месте.
Фраза года. Игорь Скубенко: «Скоро Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России… я так думаю». Эта фраза тогдашнего градоначальника города корабелов, сказанная (написанная) на хорошем английском языке без малейшего акцента, буквально разошлась на мемы. И ничего удивительного, что вскоре Игорь Васильевич получил предложение возглавить важное социальное направление в областной администрации. Было бы в структуре правительства региона военное ведомство, он бы и его возглавил.
Неизвестна реакция его собеседницы, жительницы «Большого яблока». Однако можно предположить, что женщина загуглила «Северодвинск», узнала его статус в мировой оборонке и быстренько стала собирать манатки на свою малую родину – в Гонконг. Уж кому-кому, а американцам хорошо известно, насколько может быть материальна человеческая мысль. Сколько раз они на экране разрушали свой красавец Нью-Йорк и дождались 11 сентября 2001 года.
Кстати, никто не знает, повысилась или понизилась с октября месяца цена недвижимости в NY? Могут быть разные варианты…
Хайп года. За приз в этой номинации боролись два разноуровневых народных избранников. Николай Зеленовский (АОСД, ЛДПР) предложил сделать Северодвинск снова закрытым городом якобы в виду террористической угрозы. Ростислав Васильев (АрхГорДума, КПРФ) вышел на сессию с инициативой объединения Архангельска и Новодвинска.
В упорной борьбе победил коммунист (предложение лдпровца вторично и периодически появляется в первоапрельских публикациях). Даже наделённые изрядной долей юмора новодвинцы (без этого на АЦБК не поработаешь) оказались не готовы стать окраинным районом областной столицы, именно такую долю им уготовил депутат. Аргументы в пользу экономии бюджета при сокращении госаппарата вызвали скепсис у трудового народа – как будто нам что-то достанется – и возмущение у чиновничьих пчёлок, крайне редко выступающих против мёда.
Инициатива, заранее обречённая на провал… что это, как не хайп в чистом виде.
Мученик года. Прошлогодний лауреат печальной номинации – всенародно оплаканный северодвинский кот Кузя, которому ставят памятники скорби по всей стране. В этом году звание переходит безымянному ученику неизвестной архангельской школы, ставшему жертвой травли со стороны… безвестного педагога. «Алкоголик», «воришка», «нищеброд»… настоящий учительский буллинг не только на уроках в присутствии всего класса, но и в интернете в специально созданном чате (подробности здесь), о чём написали даже федеральные издания.
Итог некрасивой истории – школа выплатила жертве моральную компенсацию, учительнице-мучительнице «поставлено на вид». А имя, а номер учебного заведения, где такое возможно?! Всё под завесой тайны, пресловутый «сор из избы». Сразу вспоминаются слова известного милицейского шлягера: «Если кто-то, кое-где у нас порой…». Народ хочет знать в лицо своих мучителей и их «крыши»!
Киндер-сюрприз года. В этом году им стал Игорь Арсентьев, занявший пост главы администрации Северодвинска. Конечно, «киндер» в 37 лет – понятие относительное (если забыть о временах советской геронтократии во власти), но «сюрприз» – это точно. Перемещение вполне успешного главы Плесецкого округа на вторую позицию в администрации Архангельска сбило с толку даже наших матёрых наблюдателей, посчитавших Игоря Валентиновича будущим мэром областной столицы.
Однако место градоначальника центра северного ВПК, к которому приковано особое внимание Кремля, тоже прямо намекает на продолжение «звёздной» карьеры в самом обозримом будущем. Что можно пожелать новому лауреату, кроме удачи в делах?
Неудачница года. Победителем безоговорочно становится глава администрации Котласа Светлана Дейнеко. Бывшую журналистку и выдвиженку областной администрации подставил зять армянского происхождения, подозреваемый в терроризме в пользу Украины. Из серии «нарочно не придумаешь». Бывшая коллега сразу заняла позицию тёщи из анекдотов – а он мне никогда не нравился. Хорошо, что публично не отказалась от непутёвой дочери, скрывающейся где-то в районе проспекта им. Ш. Руставели (Тбилиси, Грузия). А что… в 30-х годах прошлого века тема отказа от ближайших родственников была мега-популярной.
Надо отдать должное мудрости региональной власти – Светлану Юрьевну не спешат отлучать от должности, подтверждая ещё один популярный тезис: «времена нынче не те». Глава южной столицы Поморья продолжает работать, иногда благоухая алкоголем (по наблюдениям местных наблюдателей), посещая прощания с павшими участниками СВО в сапогах на позолоченных каблуках (из того же источника)… и прочая булгаковщина. Лишь бы на метле не летала.
Тем временем, в обществе назрел вопрос – доколе?!Ждём ответа в ближайшие месяцы.
Потеряшка года. В 2021-м «приз» достался Александру Некрасову, чья деятельность на посту сенатора от Архангельской области покрыта плотной завесой тайны. За год ситуацию только усугубилась… его дражайшая супруга перестала появляться в публикуемых списках самых богатых жён российских законодателей, такие нынче времена.
Тем не менее, приз переходящий и уходит богатому котлошанину Андрею Палкину. Возвернувшись после пятилетнего сидения в здании на Охотном ряду (Москва) с полным разочарованием как в законотворческой, так и в политической деятельности, знатный строитель и общественник совершенно выпал из информационного поля. Даже волнительно за его здоровье… впрочем, большие деньги любят тишину (народная мудрость).
Источник нашей редакции на юге Архангельской области поведал, что сразу по возвращению Андрея Васильевича на малую родину обратился к нему с предложением включиться в активную жизнь на благо родного края. И был послан по известному всем строительным прорабам адресу. «Каждый выбирает для себя…».
Лох года. Новая номинация, специально созданная под ещё одного котлошанина Андрея Бральнина. Бывший мэр-коррупционер, каким-то чудом (или по недосмотру) выпущенный из СИЗО ожидать справедливый суд в более цивильных условиях, не придумал ничего лучшего, как скрыться от правосудия в гущу турецких курортов. Для этого он выбрал самый тупой вариант – аэропорт города Сочи, традиционно находящийся под усиленным наблюдением из-за стратегической близости к Красной поляне. И это в то время, когда вполне можно было затеряться в толпе потенциальных дезертиров на пограничном переходе в Верхнем Ларсе. Теперь он получит по полной, без расчёта на малейшее снисхождение.
Немаловажная деталь. В Турции уже скрывается ещё один поморский коррупционер, экс-глава соседнего с Котласом Сольвычегодска Андрей Сергеев, выпущенный из СИЗО и спешно покинувший Россию при схожих обстоятельствах. Эти двое подложили большую жирную свинью всем будущим ворюгам во власти – теперь выход из следственного изолятора до суда им заказан. Вот столкнутся они где-нибудь на зоне… даже страшно представить.
Ренегат года. В нашем случае – ренегатка (человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь идеологических противников). И это Ирина Чиркова, прошлогодний лауреат звания «неудачница года». Поняв, что счастье и удача куются собственными руками, Ирина Александровна приняла заманчивое предложение возглавить социальный блок при градоначальнике Архангельска (под её статус в штатное расписание была возвращена соответствующая должность с приличествующим окладом). Что на первых порах привело к мини-бунту в депутатских рядах – городские парламентарии требовали согласования данной кандидатуры с ними. Пар ушёл в свисток, такая процедура не предусмотрена законом.
Три месяца работы бывшей ярой оппозиционерши в этой должности показали её состоятельность, как минимум, в представительской функции. А вот обличительная страстность в её постах практически сошла на нет. И это сокрушительный удар, которой ещё отзовётся на политическом раскладе региона. В местной «Справедливой России» практически не осталось ярких личностей – Черненко неотделим от Чирковой, что давно не скрывает даже на публике, а у Эдуарда Смелова то ещё общественное реноме. К тому же практика показывает – практически все инопартийцы, попадающие в исполнительную власть, в самое короткое время встают под бело-голубые знамёна «Единой России».
И тут нельзя не отдать должное людям, отвечающим за внутреннюю политику в управлении регионом. Осталось верхушку КПРФ окучить… и будет у нас тишь да гладь.
Преступник года. И никаких серийных маньяков или террористов. Этого звания удостоен летний посетитель магазина «Пятёрочка» в Северодвинске, умыкнувший с полки три упаковки печенья «TWIX», которые спрятал под надетую на нём рубашку. Из отягчающих обстоятельств – толкнул продавца и был подшофе.
За эти деяния злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы (возможно, уже по дороге в зону), именно так было написано в прокурорском пресс-релизе. И как тут не вспомнить «указ о трёх колосках»… магия чисел в чистом виде.
Тревога года. Под самые новогодние каникулы в этой сложной (исходя из текущего момента) номинации определился лидер. А именно, в надвигающемся январе возможен коллапс в архангельской системе общественного транспорта. Напомним, в ней один московский перевозчик должен был заменить с десяток местных, выпустив на дороги столицы области красивенькие машины удлинённой формы. Уже в начале декабря пассажиры стали жаловаться на безобразную работу транспорта в целом, и до этого не отличавшуюся вежливостью в обслуживании и пунктуальностью в движении, звучали намёки на саботаж уходящих.
И вот выясняется – старые останутся минимум на месяц, их ещё придётся уговаривать. То ли специальную газозаправочную станцию не успели смонтировать, то ли автобусы в нужном количестве пригнать… разные слухи ходят. А знание жизнь настойчиво подсказывает нашей редакции – ещё не раз те проклинаемые ПАЗики вспомним. Пусть и неказистые, но юркие на узких архангельских дорогах. Но раз решили, то решили.
Следующий год – Год Кролика. Животное смирное, почти домашнее, не чета лютому хозяину джунглей. Зато как пристроится сзади…
Леонид Черток