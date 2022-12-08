63 место. Дмитрий Морев в итоговом Национальном рейтинге мэров за 2022 г.

Опубликован итоговый Национальный рейтинг глав столиц российских регионов за 2022 год.
Аналитики отмечают, что он был более тяжёлым, так как полномочий (обязанностей), по складывавшейся в предыдущее десятилетие традиции, становилось всё больше, а ресурсов для их выполнения (финансовых в первую очередь) – всё меньше. Плюс известные события на Украине, где на мэров легла дополнительная обязанность во многих случаях лично провожать в последний путь погибших СВО. Их участие в политической повестке заметно увеличилось, несмотря на известную мантру «вы, прежде всего, хозяйственники».
Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Алексей Копайгородский (Сочи).
Последние три: Шафран Тепшинов (Элиста), Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-оол (Кызыл).
Глава Архангельска Дмитрий Морев на 63-м месте. Комментарий эксперта:
- По мнению ряда аналитиков, в уходящем 2022 году у глав региональных столиц появилась дополнительная нагрузка в виде организации проводов мужчин, попавших под частичную мобилизацию, контроля отправки в места дислокации и пр. Чисто политическая функция, и неважно, избранный ли это мэр или назначенный сити-менеджер. Мало того, есть данные, что кое-кто из глав субъектов Федерации пытается списать собственные просчёты на городскую власть. Но это точно не про Архангельск, где две ветви исполнительной власти работают в связке и при полном взаимопонимании. В первом же выступлении на вокзале глава администрации Архангельска Дмитрий Морев сказал, что он, как человек военный (в прошлом – сотрудник спецслужб), всей душой с теми, кого мобилизовали. После не возникало вопросов ни к его позиции, ни к помощи семьям мобилизованных.
Ещё о политике, теперь – кадровой. В этом году произошла смена персоналий на ключевых постах в городской администрации. Так, на позицию заместителя мэра по инфраструктурному развитию был перемещён глава Плесецкого округа, в прошлом – известный региональный политик и депутат Игорь Арсентьев. Он и на хозяйственной должности не потерялся, быстро став вторым номером в управлении городом. О его успехах на этом посту говорит тот факт, что сегодня Арсентьев – самый вероятный претендент на вакантное место главы Северодвинска. Но и в Архангельске он сделал хороший задел для преемника, которому предстоит держать эту планку.
Должность зама по социальным вопросам (таковая в этом году вернулась в штатное расписание) неожиданно для многих заняла оппозиционный политик Ирина Чиркова. Её приход был воспринят в штыки частью депутатского корпуса, почувствовавшего в этом назначении некий политический размен, однако по прошествии двух месяцев страсти поутихли, явных претензий к её работе нет.
Что касается хозяйственной деятельности Дмитрия Морева. В этом году впервые за долгие годы организована понтонная переправа, связавшая в зимнее время остров Бревенник с центральной частью Архангельска, чем было решено немало технических и социальных проблем. С приходом нового перевозчика на общественном транспорте в столице Поморья ожидается конец эры морально устаревших «ПАЗиков» и повышение культуры обслуживания пассажиров. Продолжается интенсивная работа по благоустройству городских территорий. В Архангельске возрождён институт муниципальных дворников. Недавно созданное МУП «Городское благоустройство» получило современную уборочную технику на более чем солидную сумму. Продолжается, или скорее завершается, ремонт набережной Северной Двины как главного городского променада.
А ещё в Архангельске появились симпатичные арт-объекты в виде миниатюрных скульптур. Которые кто-то критикует, а кто-то – украшает вязанными вещами… На всех, как известно, не угодишь.