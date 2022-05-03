Национальный рейтинг мэров

Опубликован национальный рейтинг глав столиц субъектов РФ и городов федерального значения за июнь-июль 2022 года.
По мнению части политологов, лето 2022 года в условиях новой реальности демонстрирует внешнее затишье на муниципальном уровне. Так и оставшись без новой редакции федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, отложенного Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении, муниципальные органы власти «сохраняют высокую неопределённость даже в форме своего существования и собственных полномочий в будущем».
В этот далеко непростой период главным мерилом эффективности управления городами стала организация помощи беженцам с Донбасса, а также экономические действия в условиях западных санкций и ухода с российского рынка иностранных брендов и инвесторов.
Итак…
Первые три места рейтинга занимают: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Руслан Кухарук (Тюмень).
Последние три: Дмитрий Осипов (Киров), Карим Сагаан-оол (Кызыл), Шафран Тепшинов (Элиста).
Глава Архангельска Дмитрий Морев на 64-м месте.