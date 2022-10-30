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Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Опубликован Национальный рейтинг глав административных центров за октябрь-ноябрь текущего года. За прошедший период список увеличился на четыре пункта (в связи с присоединение в Российской Федерации освобожденных территорий) и теперь составляет 89. Впрочем, по консолидированному мнению экспертов, их представители по объективным причинам пока не могут быть включены в данный рейтинг.

Также, по мнению политконсультантов, проведение СВО задало тон для трансформации политической системы и буквально с самого своего начала ввело для чиновников новые требования, которые в силу своей временности не вошли отдельным пунктом в рассылаемые анкеты. И главы городов не стали тут исключением. Практически весь год от мэров теперь требовалось не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и участвовать сначала в оказании помощи беженцам с Донбасса, а потом и в решении вопросов, связанных с мобилизованными. Причем в отдельных случаях мэры оказались в роли «дежурных стрелочников», на которых губернаторы пытаются переложить собственные промахи. 

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Руслан Кухарук (Тюмень), Ильсур Метшин (Казань).

Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 63-м месте. 

30 ноябрь 08:12 | : Политика

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