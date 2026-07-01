16% архангельских компаний не боятся брать на работу несовершеннолетних

16% компаний из Архангельска принимают несовершеннолетних сотрудников: 6% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.



Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 22%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.



Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.



Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы.

(фото с https://m.5-tv.ru)