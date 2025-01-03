Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Выпускников колледжей ждут 7 из 10 архангельских компаний

Кандидатам со средним профессиональным образованием без опыта работы наиболее лояльны работодатели из банковской и производственной отраслей, а также из сферы продаж. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний и выпускники колледжей 2020—2024 годов.

7 из 10 работодателей принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы. Чаще всего — на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. К слову, выпускников вузов без опыта готовы принимать на работу также 7 из 10 компаний.

Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: практически 9 из 10 предприятий со штатной численностью более 1000 человек принимают на работу выпускников колледжей без опыта.

Среди предприятий различных сфер деятельности чаще готовы трудоустраивать специалистов со средним профессиональным образованием банки, производственники и компании сферы сбыта.

Опрос выпускников колледжей 2020—2024 годов показал, что 34% из них после окончания учебы удалось устроиться на работу по специальности, еще 28% работают в смежных сферах. 38% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию: «Низкая оплата труда по данной специальности»; «Не нравится специальность»; «Опасная для здоровья профессия»; «Полученная профессия ушла с рынка»; «Устаревшая программа обучения».

Качество профессиональных знаний и навыков, полученных в колледже, выпускники 2020—2024 годов оценили в среднем на четверку. Оценки мужчин ниже, чем женщин (3,5 и 4,2 балла из 5 соответственно). По специальности представительницам слабого пола удается трудоустраиваться чаще.

31 январь 15:00 | : Экономика

Главные новости


Змея к нам приходит. Что ждать, как отмечать
Золушка с матерком. Феномен «Аноры» и Юры Борисова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20