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Архангельские компании принимают выпускников без опыта работы

Большинство архангельских работодателей нанимают на работу молодых специалистов без опыта.

Хотя вакансий сейчас на 19% меньше, чем год назад, доля лояльных к молодым специалистам работодателей выросла: 75% принимают в штат вчерашних выпускников колледжей и 76% — выпускников вузов без опыта. В прошлом году начинающих специалистов со средним профессиональным образованием нанимали 67% компаний, с высшим образованием — 70%.

 Крупный бизнес чаще нанимает новичков. Среди предприятий с численностью от 1000 человек выпускников вузов трудоустраивают 82%, а выпускников колледжей — 85%. Малый бизнес традиционно ведет себя осторожнее: специалистов с высшим образованием без опыта берут 69%, со средним профессиональным — 64%.

 Для обладателей диплома вуза самые высокие шансы получить первый офер — в сфере продаж (83% торговых компаний принимают выпускников без опыта), на производстве (79%) и в финансовом секторе (77%). Чаще всего работникам без опыта с высшим образованием предлагают инженерно-технические позиции (27%), должности квалифицированных рабочих (21%) или менеджеров по продажам (13%). При этом 19% компаний заявили, что готовы нанимать таких сотрудников на разные роли и доучивать их на местах.

 Выпускников колледжей охотнее всего нанимают банки (85%), производственные (79%) и торговые компании (77%). Для молодых специалистов со средним профессиональным образованием чаще доступны позиции квалифицированных рабочих (60%), продавцов и кассиров (19%), а также среднего медицинского персонала (17%). Почти каждый четвертый работодатель (24%) отмечает, что готов брать их на любые вакантные места с последующим обучением.

(фото с https://k1news.ru

10 июль 09:05 | : Экономика

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