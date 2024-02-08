Архангелогородцы стали более въедливы в отношении своих работодателей

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше.

Большинство архангелогородцев (78%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 12% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».



Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (85%).



Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.



Доля северян, проверяющих потенциальных работодателей, растет: 73% в 2022 году и 78% сегодня.

(фото с https://chechnyainfo.com)