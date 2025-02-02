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Рекрутеры разоблачились перед соискателями

Исследование социальной сети для нетворкинга Сетка и hh.ru показало, что люди верят в институт репутации на российском рынке труда, а также выяснилось, что и соискатели, и рекрутеры уделяют значительное внимание отзывам, когда ищут работу либо человека в команду.  

 В ходе опроса соискателям (свыше 2,3 тыс. человек) и рекрутерам компаний (459) предлагалось оценить влияния фактора репутации на процесс поиска работы и сотрудников.

 Абсолютное большинство соискателей (75%) в процессе поиска работы активно изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе — как о компании в целом, так и о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных.

 Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства (81%), продаж (81%), ИТ и digital (79%), строительного сектора (78%) и финансовой отрасли (75%). Реже других — работники образовательной сферы (61%).

 Чаще всего информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%). Около двух третей респондентов опрашивают коллег по отрасли (60%). 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Почти столько же (39%) изучают сайты с черными списками работодателей. Каждый третий ищет информацию на форумах и в специализированных сообществах (группы в соцсетях, чаты в Telegram и др.), 26% ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.

Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга / PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ- / digital-сектора (20%).

 Из числа опрошенных рекрутеров же это каждый седьмой (13% рекрутеров и руководителей с правом принятия решения о найме каждый седьмой указали, что однажды либо несколько раз отказались от сотрудника с хорошими хард-скиллами из-за плохих отзывов о нем от его бывших коллег). Еще 52% опрошенных рекрутеров указали, что могут отклонить кандидата, если негативных отзывов на них оказывается слишком много. Это свойственно прежде всего компаниям малого бизнеса, нежели крупным компаниям со штатом свыше 1 тыс. человек.

 «Результаты опроса показывают, как важно и работодателям, и соискателям быть открытыми по отношению друг к другу. Активное присутствие в профессиональных соцсетях, прозрачность и доступность помогают не только наладить связи между соискателем и работодателем, но и укрепить репутацию обеих сторон. Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке», — комментирует директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова.

17 февраль 08:34 | : Экономика

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