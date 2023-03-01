Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне заранее проверяют своих работодателей

77% россиян проверяют работодателей перед собеседованием. Перед тем, как отправить резюме работодателю или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в интернете. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

 Прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, 77% россиян проверяют работодателей, причем чаще всего так поступают соискатели с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 14% кандидатов пропускают этот шаг в процессе поиска работы и трудоустройства.

 Проверку работодателя перед собеседованием соискатели чаще всего начинают с отзывов в интернете: 72% изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании. 25% ищут информацию о компании на ее официальном сайте. 18% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании. 8% узнают мнение своих знакомых о работодателе. По 2% респондентов изучают информацию о компании через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке.

 По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием: 77% сегодня против 73% в 2022 году. Как и раньше, самым популярным способом проверки является изучение отзывов о компании. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе стали чаще, а смотреть соцсети — реже.

(фото с https://www.reformators.ru/check-reliability/

18 март 07:38 | : Экономика

Главные новости


Архангельск. В положении "вне игры"
Арктика как пример мирной дипломатии. Заметки очевидца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (196)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20