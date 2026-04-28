Группа Аквилон продолжает строительство нового жилого комплекса в Архангельске

Это первая территория в Архангельске на которой в рамках КРТ за счет застройщика были полностью расселены аварийные и ветхие дома.

Еще недавно этот район ассоциировался с многочисленными деревянными домами, значительная часть которых находилась в неудовлетворительном состоянии. Они уже не отвечали современным требованиям к качеству жизни, безопасности и комфорту людей. Район постепенно терял свою привлекательность для жителей. Несмотря на выгодное расположение практически в центральной части Архангельска, потенциал квартала оставался нереализованным.

Сегодня он переживает масштабное обновление благодаря механизму комплексного развития территорий. Проект направлен не только на строительство новых жилых домов, но и на преобразование всего городского пространства. КРТ позволяет расселять аварийный и ветхий жилой фонд, модернизировать инфраструктуру и создавать комфортную среду для жизни. На смену деревянным домам приходят современные жилые комплексы с продуманной архитектурой, безопасными дворовыми пространствами, удобными пешеходными маршрутами и качественным озеленением.

Напомним, что договор с муниципалитетом на КРТ этой территории был заключен в ноябре 2023 года, сам процесс расселения занял меньше года. Всего Группой Аквилон было расселено 8 деревянных домов - 4420 кв. м жилой площади. В соответствии с законодательством муниципалитету были переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё.

Застройщиком выполнен демонтаж расселенных домов. Также для комплексного развития территории здесь у собственников был выкуплен частный дом с земельным участком. Всего по градостроительным нормативам в этом районе планируется разместить порядка 40 тыс. кв. м нового жилья.

1-я очередь нового жилого комплекса состоит из двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельская) и на ул. Комсомольская, всего 14,5 тыс. кв. м, 296 квартир. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская — пр. Советских космонавтов — ул. Карельская — ул. Самойло.

В настоящее время готовность 1-й очереди превышает 40%. Осуществляется возведение монолитных конструкций 9-го этажа, наружные стены и внутренние перегородки монтируются на 6-7 этажах.

В результате КРТ город получает не просто новые жилые дома, а полноценный современный квартал, способный стать точкой роста и толчком для дальнейшего развития окружающей территории. Особая важность проекта заключается в том, что обновление происходит в уже сформированном городском районе с развитой инфраструктурой. Благодаря этому будущие жители получат все преимущества современного жилья без необходимости переезда в удалённые районы.

Комплексное развитие территории позволит не только улучшить архитектурный облик квартала, но и повысить уровень комфорта и безопасности проживания. Новая застройка станет логичным продолжением обновления центральной части Архангельска и будет способствовать дальнейшему развитию прилегающих территорий, в том числе и района, расположенного рядом с ЖК «Искра Park».

- Изменения федерального законодательства в части комплексного развития территорий придали новый импульс реализации этого механизма развития жилищного строительства на Русском Севере. Особенность наших главных городов - Архангельска и Северодвинска, наличие большого объема аварийного деревянного жилфонда. Привлечение бизнеса, девелоперов-застройщиков позволяет ускорить решение этой важной социальной задачи и увеличить объемы строительства нового жилья, - отметил директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков.



