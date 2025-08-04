Вверх
Группа Аквилон возводит новый жилой комплекс на ул. Комсомольская

Это первая территория в Архангельске, на которой в рамках КРТ за счет застройщика были полностью расселены аварийные и ветхие дома.  И Группа Аквилон первой в столице Поморья по программе комплексного развития территорий приступает к возведению нового жилья. Администрацией областного центра в полном соответствии с законодательством выдано разрешение на строительство.

 1-я очередь нового жилого комплекса состоит из двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельская) и на ул. Комсомольская, всего 14,5 тыс. кв. м, 296 квартир. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская – пр. Советских космонавтов – ул. Карельская – ул. Самойло.

 Напомним, что договор с муниципалитетом на КРТ этой территории был заключен в ноябре 2023 года, сам процесс расселения занял меньше года. Всего Группой Аквилон было расселено 8 деревянных домов – 4420 кв. м жилой площади. В соответствии с законодательством муниципалитету были переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё.

Вера Няникова проживала в доме № 46 на ул. Комсомольской. Ветхой «деревяшке» было более 80 лет. Вера Александровна согласилась на предложение от застройщика — старую, двухкомнатную, обменять на тоже двухкомнатную, но в благоустроенной пятиэтажке на пр. Обводный Канал, и сразу отпраздновала новоселье, в квартире уже был сделан косметический ремонт.

- Конечно, когда мы узнали, что наш дом попал в КРТ, были определенные опасения, вдруг всё затянется. Но ждали мы совсем недолго. Причем не было такого, что вот, только эти условия и никак иначе. Нам предложили несколько вариантов квартир на выбор. Мы выбрали этот дом, я его хорошо знаю, знакома с соседями. Нас с мужем всё устроило. Район хороший, всё рядом. Застройщик полностью выполнил свои обязательства, и мы довольны, - отметила Вера Няникова.

Светлана Чирова переехала из аварийной «деревяшки» на ул. Карельской в двухкомнатную квартиру в 9-этажном доме, в районе живут дети и внуки. Говорит, что с застройщиком - Группой Аквилон - диалог сложился сразу.

 - Мы встретились, поговорили, стали искать квартиру. Выбрали площадью поменьше, потому что дети разъехались, больше нам и не надо. Оформили все быстро – за две недели. 8-й этаж, вид шикарный, вот сидишь и просто иногда любуешься, очень хорошо! - поделилась Светлана.

Застройщиком выполнен демонтаж расселенных домов. Также для комплексного развития территории здесь у собственников был выкуплен частный дом с земельным участком. Всего по градостроительным нормативам в этом районе планируется разместить порядка 40 тыс. кв. м нового жилья.

 Традиционно при строительстве жилого комплекса будет реализована концепция Э4 — качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки Группы Аквилон по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства квартир, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты.

Жилые комплексы Группы Аквилон оснащаются набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха.

Группа Аквилон является флагманом реализации программы комплексного развития территорий в Архангельской области. Она первая выиграла аукцион на КРТ, первая полностью расселила аварийное и ветхое жилье на двух территориях в Архангельске и Северодвинске и первая приступила к главному этапу программы – строительству нового, современного жилья.

 Участие в программе комплексного развития территорий является важнейшим направлением деятельности Группы Аквилон. В настоящее время компанией реализуется 6 проектов КРТ: три в Архангельске и три Северодвинск. Застройщик за свой счет расселяет 42 дома, с жилой площадью 22,4 тыс. кв. м в которых зарегистрировано 2,6 тыс. человек. Из них 22 дома площадью более 12 тыс. кв. м уже расселено – полностью завершены работы и разобраны дома на двух территориях. В Северодвинске на участках КРТ ведется возведение двух новых жилых комплексов, в Архангельске на двух территориях осенью начнется строительство еще двух ЖК.

 По программе КРТ на освобожденных участках будет построено 225 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в рамках проектов КРТ в регионе составит 25 млрд. рублей. По договорам КРТ компания также расселяет дома для размещения предусмотренных документами градостроительного планирования школы, двух детсадов и сквера. Также в планах этого года благоустройство за счет компании двух общественных пространств в Архангельске, и проектирование двух важных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.

 Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

29 август 13:28 | : Экономика

