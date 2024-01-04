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Группа Аквилон взялась за еще одно строительство в Архангельске

На участке, площадью 0,32 га в районе пересечения ул. Р. Шаниной и ул. Красноармейской, приобретенном у частного собственника, планируется строительство нового одноподъездного жилого дома.

 Для этого имеется предусмотренная законодательством документация: утвержденный администрацией Архангельска проект планировки территории и градостроительный план земельного участка, по которым здесь разрешена жилая застройка высотностью до 16 этажей.

 Новый жилой комплекс площадью 12,4 тыс. кв. м спроектирован  партнером Группы Аквилон – архитектурным бюро MLA+. Сам дом займет порядка 30% площади земельного участка, остальное отводится для комплексного благоустройства. Предусмотрен подземный паркинг и гостевая наземная автостоянка в соответствии с действующими в Архангельске нормативами.

 Немаловажно, что проектом планировки данного квартала в районе ул. Урицкого – пр. Новгородский предусмотрено строительство общеобразовательной школы, на ул. Красноармейская - пр. Новгородский – детского сада. Расположенные на территории квартала аварийные и ветхие деревянные дома должны быть включены в очередной этап госпрограммы переселения граждан из аварийного жилья.

 Напомним, что в настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске 10 жилых комплексов общей площадью 200 тыс. кв. м.

 Застройщик ООО «Латерна». 

03 апрель 12:23 | : Экономика

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