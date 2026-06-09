ЖК «Аквилон Альта» как новая эра высоты и комфорта в сердце Архангельска

В центре столицы Поморья, на пересечении проспекта Обводный Канал и улицы Логинова, возводится объект, который навсегда изменит горизонт города и представление о комфортной жизни в Архангельске.

Выбор локации - главное преимущество жилого комплекса. Это сердце Архангельска с отлаженной, пешей инфраструктурой, которая не требует ожидания, пока построятся школы или сады — всё уже работает здесь и сейчас.

Рядом с домом находятся ТРК «Титан Арена» и «Сафари», стадион «Динамо» и бассейн «Водник». До Театра Драмы и ж/д вокзала добираться не более 10 минут на машине, а до аэропорта — менее 30 минут. При этом сам комплекс становится «зеленым островом»: рядом появится новый общедоступный сквер с арт-объектами и прогулочный променад, который отделит приватную жизнь жильцов от городского шума.

Комплексное развитие территории

Проект реализуется по программе комплексного развития территории. Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих аварийных домов. На их месте появляется не «человейник», а современный квартал. Очистить центр города от старого фонда и подарить жителям новое качество жизни - социальная миссия девелопера.

Архитектурная доминанта

ЖК «Аквилон Альта» — это знаковый проект, разработанный ведущим международным бюро MLA+. 32-этажное здание высотой 99,96 метра — это самое высокое жилое здание в Арктической зоне РФ. Проект рассчитан на то, чтобы подарить жителям лучшие виды на город и Северную Двину. Панорамные окна, заниженные подоконники и широкие лоджии с остеклением превращают квартиру в смотровую площадку, наполненную светом.

Качество строительства и безопасность

ЖК «Аквилон Альта» спроектирован с учетом самых высоких стандартов энергоэффективности и безопасности, соответствующих классу «Бизнес». Применена концепция «Термо-С» (увеличенный слой утеплителя) и навесные вентилируемые фасады, рассчитанные на ветровые нагрузки 100-метровой высоты. Зданию присвоен высший класс энергоэффективности «А+». Система отопления — коллекторная, с поквартирным учетом тепла, что позволяет экономить на счетах. С умным домом «inHome» Ваша безопасность под контролем. Система включает датчики протечек воды, дыма и пожарной охраны, IP-домофонию и «умные» счетчики, передающие показания автоматически. Скоростные лифты от ведущих производителей с функцией рекуперации энергии экономят до 75% электроэнергии и работают практически бесшумно. Уникальная трехкаскадная система подачи воды и автономная принудительная вентиляция с механическими установками на кровле гарантируют стабильное давление и свежий воздух на любом этаже.

Удобство и комфорт

Внутреннее наполнение комплекса спроектировано для комфорта каждого члена семьи. Вас встречает парадная высотой с двумя этажами, отделанная натуральным камнем и деревом. Это не просто холл, а место для встреч, с зоной ресепшн и консьерж-сервисом, который примет посылку в ваше отсутствие. Open Room - уникальное пространство в первой секции дома, куда можно попасть, не выходя на улицу. Здесь расположен бесплатный спортзал с профессиональным оборудованием и зона для настольного тенниса. Для взрослых предусмотрено отдельное помещение для мероприятий и встреч. Территория закрыта от посторонних и следует концепции «двор-тетрис» (динамичное изменение пространства по сезонам). Здесь будут разновозрастные игровые комплексы с безопасным покрытием, зоны воркаута, велопарковки и подземный паркинг, доступный на лифте из подъезда. Вход в подъезд и лифт расположены с уровня земли, что удобно для мам с колясками и для маломобильных групп населения. Просторные колясочные и кладовые избавят квартиру от лишних вещей.

ЖК «Аквилон Альта» — это инвестиция в будущее города и личный статус. Жить там, откуда открывается весь Архангельск, и при этом оставаться в тишине продуманного пространства — теперь возможно.

Застройщик – ООО «СЗ «Приморский».