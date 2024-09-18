Группа Аквилон активизирует свою деятельность в родном регионе

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится порядка 500 тыс. кв. м жилья. В текущем году в Архангельске и городе корабелов уже введено в строй 95 тыс. кв. м, до конца года планируется ввести еще около 60 тыс. кв. м.

- По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 150-160 тысяч «квадратов». Это наши стандартные показатели, которые мы, как правило, выполняем с плюсом к прошлому году. На протяжении последних 10 лет мы взяли хороший темп и наращиваем жилищное строительство в ключевых городах Архангельской области, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Сейчас компания строит в столице Поморья и городе корабелов 15 жилых комплексов. Возведение еще двух начнется до конца текущего года.

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

- Помимо непосредственного строительства объектов, мы выполняем комплексное благоустройство и озеленение территории в соответствии с действующими градостроительными требованиями, а в ряде случаев и сверх них. Точечная застройка, которая имела место в Архангельске, ушла в прошлое – мы это прекрасно понимаем. И во всех наших новых проектах стараемся не только выдавать квадратные метры жилья, но и инфраструктуру – детские сады, социальные и спортивные объекты. Это необходимое условие развития центральных городов Архангельской области, - рассказал Александр Фролов.

В настоящее время ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 16 домов уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в Архангельске Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий.

- Мы участвовали в городской программе РЗТ: на 6 участках было расселено 14 аварийных домов. Этот опыт позволил нам успешно реализовывать проекты в рамках новой программы КРТ – комплексного развития территорий. В столице Поморья на открытых аукционах нами приобретены три участка для КРТ: в районе проспекта Обводный канал – улицы Попова, улицы Комсомольской - улицы Карельской, ул. Гайдара – пр. Ломоносова – ул. Вологодской. За наш счёт сейчас ведётся расселение 28 аварийных деревянных домов. Всего на разных этапах расселения в Архангельске и Северодвинске у нас находятся 42 ветхих аварийных домов: это около 400 квартир общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. 16 домов мы уже расселили. Например, в районе ул. Попова также будут расселены дома и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Общая площадь участка составляет около пяти гектаров. Подготовлен хороший мастер-план. В результате здесь будет построен новый микрорайон с современной архитектурой, дошкольным учреждением и прогулочной зоной. Такой формат востребован и позволяет максимально эффективно развивать городскую среду, - подчеркнул Александр Фролов.

В декабре Группа Аквилон приступает к строительству сразу двух новых жилых комплексов. В Северодвинске в квартале 007 на месте расселенных застройщиком домов возводится ЖК «Аквилон SEVEN». На ул. Нагорная в Архангельске будет построен современный жилой комплекс с помещениями общественно делового назначения.



