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Гострудинспекция Архангельской области: в договорах ГПХ вся сила

17 июня 2026 года на площадке центра справочной правовой системы в Архангельске прошла онлайн-встреча со специалистами кадровых служб организаций Архангельской области. Спикером встречи выступил Илья Тильман, заместитель руководителя Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Мероприятие собрало около 100 участников из разных районов региона — представителей бизнеса, госсектора, руководителей и специалистов кадровых служб. В ходе встречи обсудили критерии отличия трудовых отношений от гражданско-правовых, риски для сторон и ответственность работодателя при оформлении с работниками договоров ГПХ.

Отдельное внимание было уделено практическим инструментам  самопроверки договоров ГПХ. Представлен перечень отраслей, где допустима работа только по трудовому договору, а также даны рекомендации по минимизации правовых и финансовых рисков при найме.

Встреча прошла в формате живого диалога: работодатели могли задать вопросы эксперту инспекции труда и разобрать конкретные ситуации из практики.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман:  «Мы видим интерес работодателей к такому общению и продолжаем выстраивать прямой диалог между инспекцией и работодателями. Наша общая задача — предупреждать нарушения трудовых прав.   Многие  до сих пор путают трудовые и гражданско-правовые отношения, поэтому важно на практике показать, где проходит грань между законным договором ГПХ и попыткой подменить трудовые отношения.»

19 июнь 08:00 | : Экономика

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